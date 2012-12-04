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Смартфоны заменят умными очками
На прошлой неделе продвинутая мировая общественность отметила юбилей появления первого смартфона. В связи с чем в издании Business Insider была опубликована статья, автор которой смело предрекает начало заката того, что когда-то называлось наладонниками. Об этом пишет сайт Slon.Ru.
На первый взгляд предположение кажется довольно странным: с чего бы это? Смартфоны как раз переживают пору расцвета. Однако, как известно, расцвет – начало упадка. Компании уже перепробовали все размеры тачскринов. Характеристики смартфонов все растут, и следующее поколение телефонов начнет уже с нами разговаривать. Все понятно, а дальше что?
Один из возможных вариантов развития маленьких компьютеров - умные очки. Все в курсе про Google Glass. В принципе, через год они уже поступят в продажу, но пока совершенно непонятно, как это работает и какие у устройства ТТХ. Ясно, однако, что обещанной дополненной реальности, то есть совмещения в одном изображении виртуального и настоящего, пока нет.
Тем не менее идея очков, которые заменят нам телефон и компьютер, похоже, многим нравится. Недавно Slon.Ru публиковал подборку из прототипов, а Microsoft обнародовала свою концепцию такого устройств, где дополненная реальность предполагается в полный рост.
Понятно, что рано или поздно микропроцессоры начнут засовывать нам в голову, чтобы подключать к мозгу напрямую, но до этого, и правда, пока далеко, а вот смартглассы на нос можем начать цеплять уже через два-три года.
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