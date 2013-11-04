Владивосток получит право на безвизовых авиатуристов из 20 стран

Аэропорты Владивостока ("Кневичи") и Хабаровска ("Новый") включены в список аэропортов, в которых граждане 20 государств смогут находиться на территории РФ в течение 72 часов без оформления визы в случае их прибытия транзитом в туристических целях на воздушных судах.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на Едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

Как предполагается, поправки коснутся граждан Германии, Китая, США, Великобритании и Северной Ирландии, Швеции, Италии, Франции, Испании, Республики Корея, Японии, Польши, Канады, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Финляндии, Сингапура, Австралии, Греции.

Основанием для безвизового пребывания пассажира на территории РФ будет являться наличие у него авиабилета российского перевозчика, документа на бронирование места в гостинице или ином средстве размещения, полиса медицинского страхования.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото EPA.