Уровень инфляции в России повысился до 5,1%

Федеральная служба госстатистики сообщает, что за период с 25 по 31 октября 2011 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала месяца - 100,4%, с начала года - 105,1%.

По данным Росстата, за прошедшую неделю выросли цены на рыбу мороженую на 0,6%, баранину, сыры, яйца, молоко питьевое, карамель, конфеты шоколадные, водку отечественного производства - на 0,3-0,4%.

В тоже время подешевели: пшено - на 2,9%, сахар-песок - на 0,8%, крупа гречневая-ядрица - на 0,6%, мука пшеничная, вермишель, масло подсолнечное и куры - на 0,1-0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,6%, в том числе на лук репчатый - 1,3%, картофель и морковь - 0,9% и 0,7% соответственно, сообщает Росстат на ведомственном сайте.