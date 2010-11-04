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Сайровая путина опять не удалась

04 Ноября 2010, 06:33 | Дальний Восток

Дальневосточные рыбаки второй год подряд не выбирают лимиты по сайре. По предварительной информации, компании едва выловили 16 тыс. тонн.

Неудача российских рыбаков на промысле объясняется недостаточным количеством флота. «Если раньше на сайровой путине работало около 70 судов, то в последние годы всего около 30. Это приводит к тому, что суда не находят ее в районе промысла, так как он очень обширный», - прокомментировали ситуацию в Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края.

«Сайровая путина этого года настолько неудачна, что мы сняли суда и направили их на промысел сельди, - заявили «ЗР» в нескольких рыболовецких колхозах. - В общей сложности мы добыли всего 3 800 тысяч тонн, а раньше добывали более 15. При этом данный объект стал «неодуемым», поэтому он выгоден для рыбаков при условии удачной промысловой обстановки».

Переработчики уже прогнозируют, что они будут вынуждены приобретать сайру у японских производителей. Между тем японские торговые компании отслеживают вылов российских рыбаков, и, скорее всего, они поднимут цены, так как у российских производителей консервов из сайры другой альтернативы нет.

Автор: Юрий Нурмухаметов
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