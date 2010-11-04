«Золотое» филе

Уже в следующем году местные рыбоперерабатывающие предприятия могут принять участие в краевой долгосрочной целевой программе «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы». В 2011 г. первые 189 млн руб. будут выданы в виде субсидий. Однако поможет ли бюджетная подпитка переработчикам модернизировать свои предприятия и снизят ли они свои отпускные цены? Однозначного мнения у бизнеса пока нет.

Первая презентация программы состоялась в мае этого года, когда губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН на совещании по судостроению рыбопромыслового флота в присутствии главы Росрыболовства пообещал, что уже через несколько лет Приморский край станет меккой для рыбоперерабатывающих компаний.

Однако сама программа была принята всего несколько месяцев назад. В то же время это единственная в России программа, в которую заложено почти 700 млн руб. и которая финансируется из краевого бюджета.

По словам президента Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края Георгия МАРТЫНОВА, разработчики программы прописали конкретные мероприятия, которые будут подкреплены деньгами. «Это будет стимулировать береговые предприятия, так как в настоящее время береговая переработка в крае не выпускает продукцию с высокой добавочной стоимостью».

Тень сомнения

Объем финансирования, наверное, самый ключевой показатель этой программы. Правда, при ее презентации представители администрации края часто употребляли термин «прямое дотирование». Однако, как рассказал «ЗР» начальник отдела развития производства управления рыбного хозяйства Приморского края Сергей ОТЛЕТОВ, речь идет о субсидировании:

«Мы хотим, чтобы программа стимулировала тех, кто выпускает на берегу продукцию. Есть определенные критерии участия в программе. Есть целевые показатели. То есть предприятие должно выпустить определенное количество продукции, реализовать ее, и только потом оно может получить финансовую поддержку. Для нас важно, чтобы эти деньги не использовались в качестве оборотного капитала. Ведь есть успешные предприятия, есть предприятия, испытывающие трудности, есть те, кто только недавно пришел на рынок. Тем не менее руководители предприятий, планирующие участвовать в программе, должны понимать, что без соблюдения заданных критериев участие в программе невозможно».

В числе критериев, как уже принято во многих других программах бизнеса, - налоговая отдача и средняя заработная плата. Но у представителей бизнеса есть свое мнение на этот счет.

«Мы не будем участвовать в этой программе, так как не хотим отвечать потом за бюджетные деньги, - заявили «ЗР» в одной из крупных рыбоперерабатывающих компаний. - Опыт показывает, что бюджетная поддержка компаниям приносит одни неприятности и незапланированные трудности. С другой стороны, данная программа вызывает большие сомнения. Если на предприятии хороший менеджмент, то оно получает прибыль и уверенно чувствует себя на рынке. Таких компаний достаточно. Зачем тратить деньги налогоплательщиков на поддержание и без того успешного бизнеса. Это не совсем рыночный механизм, хотя есть конструктивные разделы. В частности, это возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию производственных мощностей, возмещение затрат по лизинговым платежам. Это толчок к развитию, а не увеличению прибыли собственника».

«Без сомнения программа необходима предприятиям, - считает генеральный директор НПК «Нереида» Виктор ПОКОТИЛОВ. - Основные проблемы переработчиков - это устаревшие фонды и ручной труд. Также наблюдается технологический дефицит. Поэтому сегодня необходимо развиваться в этом направлении. Нужно стремиться к сертификации по ИСО или ХАСПП. Это открывает ворота для экспорта. Одними субсидиями береговую переработку не поднимешь. Ведь мы сегодня наблюдаем довольно узкий ассортимент и ограниченные рынки сбыта. Кроме того, кто будет получателем субсидий? Те, кто лидирует в определенном рыночном сегменте. Например, в консервном производстве. В идеале получатель субсидии должен снизить цену на свою продукцию, и, таким образом, снижение цены стимулирует потребительский спрос и увеличивает продажи. Это увеличение производства, создание новых рабочих мест, налоговая отдача. Что будет, если цены на продукцию не будут снижаться?»

Кто снизит цены?

«Получатель субсидии вправе самостоятельно распоряжаться целевым назначением денег, - утверждает Сергей Отлетов. - Администрация края разрабатывает порядок предоставления субсидий. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между управлением рыбного хозяйства Приморского края и предприятием, являющимся участником программы. В соглашении будут прописаны конкретные целевые показатели. В порядке будет прописана определенная градация. То есть, сколько денег предприятие получит за килограмм мороженой рыбы, за вяленую и сушеную продукцию, за филе».

Правда, пока порядок еще не подписан, но известно, что наибольшую финансовую поддержку получат производители филе. Планируется, что они будут получать около 20 рублей за килограмм выпущенной и реализованной продукции. А вот меньше всего получат производители консервов - около 40 коп. за банку. Но производители консервов могут стать первыми получателями субсидий, причем они могут забрать себе львиную долю бюджетных денег.

Так, по данным администрации Приморского края, в крае зарегистрировано 10 организаций, занимающихся производством консервов, которыми в 2009 г. было выпущено 39,9 тыс. тонн консервной продукции, что составило 75 % общего выпуска пищевой рыбопродукции, производимой организациями рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края.

«По нашим данным, за 2010 г., доля продукции ОАО «Южморрыбфлот» на рынке береговой рыбопереработки в сырьевом эквиваленте составляет не менее 50%. Так как механизм распределения средств по конкретным отраслевым организациям не опубликован, просчитать точную сумму финансирования нашего предприятия на сегодняшний день не представляется возможным, - рассказывает генеральный директор ОАО «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ. - ОАО «Южморрыбфлот» заинтересовано в участии в данной программе. Ежегодно консервный завод предприятия производит более 70 миллионов банок (в сырьевом эквиваленте - более 20 тыс. тонн). В первую очередь программа позволит нам обновить производственные мощности предприятия, расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет приобретения дополнительного технологического оборудования, а также за счет снижения себестоимости продукции в результате получения дотаций, увеличить объемы реализации за счет расширения географии поставок - наша цена будет конкурентна в сравнении с калининградскими производителями для центральных регионов России. Сейчас мы отсечены от основных районов потребления в центральных областях России из-за транспортных издержек».

Есть к чему стремиться

Если консервное производство на подъеме, то производство филе оставляет желать лучшего. Опыт показывает, что выпуск филе береговыми предприятиями пока нерентабелен из-за высокой конкуренции с китайской продукцией и невысоким спросом. Возможно, если бы программа стартовала несколько лет назад, крупнейший производитель филе в крае - рыбокомбинат «ТУРНИФ» (бренд «Соленый ветер») - стал бы лидером береговой переработки. Так что вопрос по производству филе остается открытым. Эксперты утверждают, что, несмотря на высокую добавленную стоимость производства филе, местные компании не идут в этот сегмент производства.

Правда, в программе есть один несомненный плюс. Есть целевые показатели, по которым уже к концу года будет ясно, поможет или нет береговому производству бюджетный рубль. Согласно программе, объемы выпуска готовой рыбной продукции к 2012 г. увеличатся до 105,9 тыс. тонн, или в 2 раза, к 2013 г. - до 136,9 тыс. тонн, или в 2,6 раза выше уровня 2009 г., что будет способствовать росту заработной платы с 10,3 до 22 тыс. руб.

Кстати, в 2009 г. организации рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края направили в переработку более 68 тыс. тонн сырья и произвели около 53 тыс. тонн пищевой рыбной продукции (95% к уровню 2008 г.) на сумму более 3 000 млн руб. (83% к уровню 2008 г).