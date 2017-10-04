Красной рыбы становится все меньше

Тревожные вести продолжают идти с Дальнего Востока: красная путина ознаменовалась аномально малыми подходами лосося к берегам Сахалина, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На официальном уровне она была названа провальной: как сообщила eastrussia, на охотоморском побережье Сахалина по состоянию на 31 августа добыто лишь 24% от планируемого объема.

Лосося становится все меньше и меньше, несмотря на активное строительство рыбоводных заводов, и вопрос «кто виноват?» постепенно отходит на второй план – всех больше волнует, что делать, пишет Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?».

А виновных оказалось предостаточно. По заявлению губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО, причиной рекордно низкого улова стал неконтролируемый отлов рыбы, значительно превышающий промысловую нагрузку региона. «ТИНРО-Центр», в свою очередь, не спешит во всем винить людей. Так, по мнению его сотрудников, причиной слабого подхода горбуши и низких объемов ее вылова в Сахалинском заливе могло стать изменение миграционного потока в море, вызванное частыми штормами, паводками, ураганами, размывающими нерестилища. Экологи в свою очередь объясняют провальную путину циклическими закономерностями: низкий улов 2017 года обусловлен такими же низкими показателями 2015 года. Кроме того, есть версия, что каждые 25 лет лосось и иваси меняют друг друга, но вот только как объяснить, почему это правило действует только на Сахалине и не распространяется на Камчатку?

Однако теперь уже поздно «пить боржоми» – важно понять, как восстановить популяцию морского зверя. Первой инициативой (кстати, выдвинутой 12 августа) стало закрытие добычи лососевых в сахалинском заливе Терпения. Интересно, что под него попали не только промышленники, что вполне ожидаемо, но и простые рыбаки-любители и представители коренных народов, для которых рыбный промысел имеет принципиально важное значение. Эта мера направлена на восстановление популяции лосося через заполнение естественых нерестилищ и воспроизводство рыбы, что, в принципе, является правильным шагом. Особую роль в данной ситуации играют рыбоводные заводы, которые, по мнению главы Сахалинской области, «должны дополнять и увеличивать репродуктивный потенциал природных нерестилищ, а не замещать их».

Правда, в реальности все оказалось не так радужно, как на словах: рыбоводные заводы стали одной из угроз эффективности запрета на отлов. Среди подобных предприятий распространена следующая практика: рыба, приплывающая в близкие к заводу реки, принимается за «искусственную и заводскую», и ее не пропускают к естественным нерестилищам. Логично предположить, что в подобных условиях речь идет скорее о восстановлении и пополнении бюджета рыбных заводов, чем о спасении рыбной популяции. Более грамотной мерой в сложившейся ситуации является обеспечение допуска «искусственной» «заводской» рыбы к естественным нерестилищам.

К числу мер, предлагаемых экологами, относится ликвидация РУЗов – рыбоучетных заграждений, предназначенных для подсчета заходящей на нерест рыбы и предотвращения «заморов» на глубине, когда рыба набивается в нерестилища в больших количествах и погибает. В действительности РУЗы используются как очередное средство вылова рыбы: как отмечает «Радио Свобода» со ссылкой на Экологическую вахту Сахалина, РУЗ выставлялись даже на нерестилищах, заполненных на 20%. В последние годы нерестилища заполнены всего на 4,5% от нормы.

Запрет на отлов рыбы несет в себе значительные риски. Свято место пусто не бывает, и на смену покидающим путины честным рыбакам придут браконьеры, борьба с которыми встает отдельным вопросом. Даже если рыба будет проходить на нерест, она рискует столкнуться с неупорядоченным рыболовством, что также приведет к сокращению мест для лососевых нерестов. Путей решения этой проблемы много: с одной стороны, необходимо ужесточение контроля над реками, что обеспечивается рыбопромышленнниками, с другой - требуется внесение изменений в закон о рыболовстве, чтобы ужесточить наказание за незаконный промысел. Впрочем, это уже совсем другая история.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Рыбаки Камчатки проводят удачную путину

Российские рыбаки, по данным на 26 сентября, выловили 341 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 7% больше, чем на аналогичную дату 2015 года (выловы лососей сравниваются между нечетными и четными годами, нечетные считаются «лососевыми», четные – «нелососевыми»), сообщает Росрыболовство.

Больше всех этой рыбы выловил Камчатский край - 241 тыс. тонн, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Хабаровском крае добыто 46 тыс. тонн лососей (на 13 тыс. тонн меньше).

Рыбаки Сахалина добыли 45 тыс. тонн, Чукотки - 2,4 тыс. тонн, Магаданской области - 6,3 тыс. тонн.

В 2015 году российские рыбаки выловили 391 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Росрыболовство также сообщило, что уровень загрузки холодильников Приморского края рыбой составляет 79%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока в Москву снизилась до 12 рублей за 1 кг (14 рублей за соответствующий период 2016 года).

По данным на 25 сентября, из Владивостока в западные районы страны отправлено 118 ускоренных поездов с рыбопродукцией. Год назад было отправлено 57 поездов.

Кстати, с 28 сентября на Амуре полностью запрещен лов осенней кеты. Неделей ранее запрет был введен на нижнем Амуре. А сейчас он распространился на бассейн реки в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов. Таким образом, без рыбы остались не только рыбодобывающие предприятия, но и национальные общины, и рыбаки-любители.

«Рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего», - заявил заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис КРЫЛОВ.