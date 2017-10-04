Порты Приморья хотят оставить без металлолома

Хабаровск может оставить ближайших соседей без рабочих мест и налогов

Крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья планируется исключить из перечня возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт. 3 октября обращение будет рассмотрено на заседании профильного комитета Законодательного собрания Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Стивидоры считают, что непопулярные меры обосновываются интересами одного конкретного предприятия Хабаровского края - ОАО «Амурметалл», у которого недавно сменился собственник.

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - говорится в обращении.

Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея».

Под обращением, в частности, подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (оба работают в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка) и ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район).

Стивидоры напоминают, что они уже около двадцати лет оказывают услуги по перевалке экспортерам лома черных металлов.

«Отрасль вторичной переработки металлов выполняет важную роль в любой развитой экономике, обеспечивает предприятиям материальные и финансовые ресурсы для обновления их основных фондов, компенсацию части затрат на развитие и модернизацию. Основными источниками образования лома черных металлов в регионе являются предприятия железных дорог, владельцы устаревающего вагонного парка, предприятия энергетики, добычи минеральных ресурсов, тяжелой, металлургической и обрабатывающей промышленности и им подобные. Для всех них, как законных собственников своего имущества, важен свободный оборот и рыночные цены на этот товар, для получения которого в транспортабельном и готовом для использования виде требуются серьезные усилия и затраты», - говорится в сообщении.

Инициаторы обращения просят Законодательное собрание Приморского края поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: «Амурметалл» - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. Хабаровское ООО «Торэкс» приобрело имущество завода в ходе торгов в форме публичного предложения в январе 2017 года. Производство стали было запущено в конце июля, предприятие намерено выйти на объемы в 1 млн тонн стали в год. Компания планирует стать резидентом ТОР «Комсомольск», для этого подала заявку для распространения режима ТОР на территорию завода.

Новый собственник «Амурметалла» планирует модернизировать завод для увеличения производства прокатного стана.

«На заводе 40% продукции производится на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Интерес к продукции «Амурметалла» - огромный из-за качества нашей продукции и быстроты исполнения заказа. Сейчас предприятие полностью законтрактовано до 10 октября», - сообщала пресс-служба группы «Торэкс» со ссылкой на гендиректора ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Владимира ЛЕБЕДЕВА. В числе стран, которым поставляется продукция предприятия - Таиланд, Филиппины и Корея.

Компания также в настоящее время прорабатывает вопрос получения льгот на железнодорожные перевозки металлолома и готовой продукции. «Мы обратились в Минпромторг и РЖД оказать нам содействие, чтобы понизить тариф по перевозкам. Минпромторг нас поддержал. Сейчас этот вопрос - на стороне РЖД. Направлены все необходимые документы для рассмотрения коэффициента понижающего тарифа. Мы претендуем на коэффициент 0,5», - пояснял Владимир Лебедев.