Сахалин даст Приморью газа

На острове обсуждали перспективы развития нефтегазовых проектов, от которых зависит будущее и приморских мегапроектов

В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я международная конференция «Нефть и газ Сахалина-2017», организаторами которой выступают институт Адама Смита и правительство Сахалинской области, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Конференция собрала более 600 участников из России, Японии, Китая, США и других стран. Многие из них представляли крупнейшие нефтегазовые и сервисные компании мира. Это хорошее свидетельство того, что как бы ни крепчал санкционный мороз, Сахалин остается территорией эффективного сотрудничества ведущих нефтегазовых компаний мира. Мировые лидеры отрасли концерн Shell, ExxonMobail и другие иностранные инвесторы не намерены снижать своей активности в сахалинских проектах. Это в очередной раз подтвердили председатель концерна «Шелл» в России Седерик КРЕМЕРС, только что сменивший отработавшего на этом посту четыре года Оливье ЛАЗАРА, и президент «Эксон Нефтегаз Лтд.» Стив БАТТ.

А международные «доки» энергетического рынка, очертив круг потенциального спроса на углеводороды в АТР, на цифрах продемонстрировали перспективность азиатского направления для российского трубопроводного газа и СПГ.

Счастливы вместе

Другое дело, если еще год назад на конференции «Нефть и газ Сахалина» рефреном звучала фраза о наступившем «золотом веке» газа, то нынче, по общему мнению экспертов и участников проектов, вслед за нефтяной в газовой отрасли наблюдается «революционная» ситуация. Сегодня в сегменте СПГ на азиатском рынке уже складывается рынок покупателя, предложение растет активнее спроса, а нарастающая инициатива поставщиков, прежде всего производителей из США (в настоящее время объем строящихся или запланированных проектов СПГ в Северной Америке превышает 200 млн тонн в год), дает азиатским потребителям возможность рассчитывать на снижение цены. Какой она будет в обозримом будущем? Стремительно пойдет вниз или участникам рынка удастся удерживать ее на стабильном уровне, обеспечивающем эффективность добывающих проектов?

Как говорит эксперт по международным рынкам газа, старший директор S&P Global Platts (PIRA) Мэделин Джоуди, сегодня покупатели по всему миру пытаются изменить правила поставок. В результате чего может существенно увеличиться доля спотовой торговли, а долгосрочные контракты, которые являются гарантией стабильности для производителя, уже не будут иметь такого глобального значения для потребителей.

Конкурентность рынка возрастает, и сегодня необходимо думать вне шаблонов и сложившихся ограничений, советует менеджер департамента закупок газа Tokyo Gas Co.,Ltd Каори Онодера. И приводит цитату Льва Толстого про все одинаково счастливые семьи. Сегодня нарастает целый ряд рисков, которые могут сделать поставщиков «несчастными» по-своему, предупреждает она.

Сегодня одним из самых емких рынков для российского трубопроводного газа и СПГ должен стать Китай. Об этом говорил в своем докладе заместитель правления ПАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ. Но этот активно развивающийся сосед точно может сделать нас «счастливыми» поставщиками?

Заместитель генерального директора CNPC Policy Reseach Office др. Жен ВАНГ однозначно такого не обещал. Он говорит о том, что сегодня очень сложно прогнозировать темпы роста спроса на импорт энергоресурсов. Они будут зависеть от политики государства, которое озаботилось либерализацией в этой сфере и намерено увеличить внутреннее производство за счет сланцевого газа. Сегодня в стране делается серьезный упор на развитие трубопроводной системы (до 2020 года будет построено порядка 40 тыс. км газопроводов), строительство подземных газовых хранилищ. Нет ясности в том, каким будет топливный баланс страны. Пока цена на уголь остается достаточно низкой, он будет превалировать в энергетике. Но вопросы экологии, особенно для крупных городов, встают все острое, значит, для газа тут зеленый свет. Газовый рынок будет ускоряться, но точно предсказать его развитие, сегодня сложно, подчеркивает Жен Ванг.

Не обещает определенности и его японская коллега из Тokyo Gas. По ее словам, Япония сегодня активно работает над повышение энергоэффективности, что влечет снижение спроса на энергоресурсы, делается ставка на возобновляемые источники энергии, будет вновь расти доля атомной энергетики. И такой острой потребности в наращивании поставок именно российского СПГ у страны уже нет.

Республика Корея также не заявляет о большом увеличении спроса на российский СПГ в перспективе. Она выдерживает равномерный топливный баланс и уже на 90% заполнила подземные газовые хранилища, обеспечивая себе таким образом страховку от рыночных рисков.

Тем не менее все эксперты сходятся во мнении, что перспектива у российского СПГ хорошая. Тут и мощный рынок сбыта рядом, и логистика отлаженная, а главное мировой экономический рост - тоже главным образом сегодня здесь.

Александр Медведев отмечает, что в прошлом году первичное потребление газа в АТР в два раза превышало по объемам Европу. А глобальный спрос на газ ежегодно растет на 2 процента, при этом на СПГ ежегодный прирост составляет 4-5%.

А если посмотреть на макроэкономические прогнозы, то у российского монополиста (а «Газпром», похоже, еще долго будет оставаться единственным экспортером газа в России) очень даже благоприятные перспективы, гарантирующие надежный сбыт на десятилетия вперед.

В соответствии с Энергетической стратегией России до 2030 года, по информации замминистра энергетики Кирилла МОЛОДЦОВА, Россия планирует увеличить экспорт газа на азиатские рынки в 5-9 раз (с 14 до 126 млрд куб.м.), а экспорт СПГ - в 3-8 раз ( с 14 до 112 млрд куб. м.).

Третий ребенок

Чтобы не упустить возможности азиатского рынка, России стоит поторопиться со строительством новых мощностей СПГ на Дальнем Востоке. Такую озабоченность эксперты высказывали еще пять лет назад. Напомним, что все эти годы речь идет о строительстве как минимум двух крупных заводов.

Это третья нитка СПГ в Пригородном, который является частью проекта «Сахалин-2», а основным акционером проекта с российской стороны выступает ПАО «Газпром». Она будет построена на базе уже существующей инфраструктуры, будет базироваться на уже отработанных технологиях действующего завода, поэтому потребует меньше инвестиций, чем строительство нового предприятия с нуля. И как образно выразился зам. председателя правления «Сахалин Энерджи Инвестмент компани Лтд.» Оле МЫКЛЕСТАД, она будет уже третьим и поэтому «легким ребенком» для компании.

Производительность третьей нитки составит 5,4 млн тонн СПГ в год. Помимо этого планируется строительство газового хранилища на 100 тыс. куб.м и второго причала для СПГ-танкеров с возможностью принимать суда грузовместимостью до 170 тыс. куб.м.

Оператором проекта «Сахалин-2» является компания Sakhalin Energy, которую контролирует «Газпром», акционерами компании выступают Royal Dutch Shell, Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation. Ресурсной базой для завода СПГ в Пригородном являются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа. В 2016 году Sakhalin Energy добыла 5,51 млн т нефти и конденсата и произвела 10,93 млн т СПГ.

Напомним, что дорожная карта строительства третьей технологической линии завода СПГ концерном Shell и «Газпромом» была принята еще в 2014 году, на следующий год компании подписали меморандум по строительству, в 2016 году были выбраны основные технологические решения по проекту. В этом году завершена разработка проектной документации, и она передана в Главгосэкспертизу. Об этом на встрече в правительстве Сахалинской области сообщил руководитель международного концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс.

Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по этому проекту будет принято в следующем году, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Александр Медведев. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах. Предполагалось, что основной ресурсной базой для этого проекта станет месторождение Южно-Киринское, которое осваивается в рамках проекта «Сахалин-3». Именно этот проект частично попал под санкции.

С инициативой «Газпрома» по увеличению объемов производства на заводе СПГ в Пригородном все годы конкурировал инициированный участниками «Сахалина -1» во главе в «Роснефтью» «Дальневосточный завод СПГ», для которого рассматривается площадка рядом с нефтяным портом Де-Кастри в Хабаровском крае. Его проектная мощность определяется в 5 млн тонн в год с возможностью расширения в будущем.

Оператором проекта «Сахалин-1» с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у «Роснефти» - 20%, у японской SODECO - 30%, индийской ONGC - 20%. Проект включает три месторождения - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Потенциальные извлекаемые запасы трех его месторождений оцениваются примерно в 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа.

Всем сестрам по «кубу»

На конференции «Нефть и газ Сахалина-2017» представитель Exxon, говоря о планах развития, вновь презентовал этот проект. Хотя все больше экспертов сходятся в том, что конкурировать на внешнем рынке два сахалинских СПГ все-таки не будут. А следуя поручению президента РФ, сделанному после обсуждения в августе этого года крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, «Газпром» и «Роснефть» должны договориться между собой относительно ресурсов газа, добываемого на Сахалине, и оптимизировать его использование для более быстрого запуска дальневосточных проектов.

Его должно хватить на проекты Восточной нефтехимической компании (ВНХК) «Роснефти» и на пуск третьей очереди СПГ в Пригородном «Газпрома». В СМИ появилась информация о том, что «Газпром» принципиально согласился поставлять 2,3 млрд куб. м газа в год на будущий нефтехимический комплекс «Роснефти» в Находке (ВНХК) к моменту его запуска в 2021–2022 годах. Взамен «Роснефть» пообещала продать «Газпрому» газ с «Сахалина-1» для строительства третьей очереди завода «Сахалин-2» , сообщало РБК.

Насколько эта договоренность уже является предметом для твердой сделки, журналисты так и не смогли выяснить у зампреда правления ПАО «Газпром» Александра Медведева. Всегда ироничный, зампред правления «Газпрома» откровенно разражался от этих вопросов.

В этой истории имеет голос и Exxon, являющийся акционером проекта «Сахалин-1». Как известно, накануне президент России поспособствовал заключению мирового соглашения с ExxonMobil, которая требовала более $600 млн за переплату налога на прибыль по проекту «Сахалин-1». В сегодняшней ситуации с иностранным инвестором лучше договариваться мирно.