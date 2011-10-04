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Россияне будут «челночить» по-новому
Россияне и другие жители Таможенного союза будут «челночить» по-новому. Чиновники почти в 7 раз повысили таможенную стоимость беспошлинно ввозимых товаров. Воспользоваться повышенным порогом можно будет только при авиаперевозке результатов шопинга.
Комиссия Таможенного союза (КТС) одобрила поправки в соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан), согласно которым физлицам можно перемещать воздушным транспортом без уплаты пошлин товары на сумму 10 тыс. евро. Соответствующее решение опубликовано на сайте КТС.
Согласно решению КТС, для товаров, перемещаемых через границу Таможенного союза иными видами транспорта, кроме воздушного, нормы по провозу товаров останутся прежними.
Со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза существенно увеличились нормы беспошлинного ввоза личного имущества граждан. В настоящий момент (с 1 июля 2010 года) через границу Таможенного союза можно перевозить товары, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1,5 тыс. евро, и общий вес которых составляет не более 50 килограммов. Причем разграничения по видам транспорта в действующем соглашении нет.
Ранее эта норма составляла 35 кг и не более 65 тыс. рублей. Физическое лицо при ввозе товаров выше указанной границы обязано было уплатить пошлину в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.
Протокол нынешнего решения комиссии будет подписан на очередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств в октябре 2011 года.
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