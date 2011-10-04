В 2012 году в России может быть создана Лесная биржа. Всего в России заготавливается около 200 млн куб. м древесины. По оценке WWF, около 20% - нелегально. Биржа позволит бороться с незаконным оборотом древесины в России, уверено ведомство.

«Рослесхоз поддерживает создание такой биржи, которая могла бы начать работу уже в следующем году. Она поможет бороться с незаконным оборотом древесины, так как поставщики будут отвечать за легальность товара. В первую очередь на ней могла бы вестись торговля круглыми лесоматериалами, а в дальнейшем также продуктами лесопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности», - сказал официальный представитель Рослесхоза Владимир ДМИТРИЕВ.

«Одна из целей биржи - это предотвращение нелегального оборота древесины, и это хорошо. Вместе с тем биржа станет дополнительным звеном в цепи поставок, то есть дополнительным обременением для малого и среднего бизнеса», - считает руководитель лесной программы WWF России Елена КУЛИКОВА.

В этой связи она предлагает лесному ведомству сначала запустить государственную систему контроля законности происхождения и реализации круглых лесоматериалов, которая в настоящее время разрабатывается, и только потом создавать лесную биржу.