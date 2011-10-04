Дальневосточникам не дают рубить

Три года назад правительство РФ объявило о принятии стратегического курса на развитие глубокой переработки. Были отведены жесткие временные сроки, в рамках которых компаниям предлагалось закупить оборудование и начать выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавочной стоимостью. Была задекларирована национальная кампания по выводу лесной отрасли из «тени», а чтобы лесной бизнес не сомневался в решительности последовательности действий правительства, оно объявило о введении заградительных пошлин.

Окончательно прекратить экспорт необработанной древесины предполагалось с 1 января 2009 года после введения заградительной экспортной пошлины на уровне 50 евро за 1 куб., однако фактически на Дальнем Востоке более 1 тыс. мелких и средних предприятий занимаются тем, что заготавливают и продают за рубеж круглый лес.

Крупные дальневосточные предприятия приняли заявления российского правительства как сигнал к конкретным шагам по привлечению инвесторов. За эти три года на территории Приморского крае было реализовано несколько крупных приоритетных инвестиционных проектов, общая стоимость которых 7,3 млрд рублей. В частности предприятия «Тернейлес», «Лес-Экспорт» и «Приморлеспром» уже завершили строительство и ввод в эксплуатацию своих новых производств. Так, компания «Тернейлес» построила на севере Приморского края в поселке Пластун два новых завода по производству клееной продукции, пиломатериалов и шпона. Деньги в строительство новых производств инвестировали японские инвесторы. Группе компаний «Лес-экспорт» удалось договориться с китайскими партнерами о строительстве второго завода в России по производству трехслойного паркета. Еще один завод построила компания «Приморлеспром».

В соседнем Хабаровском крае также вводят в эксплуатацию заводы по глубокой переработке. По данным правительства Хабаровского края, более 7 млрд рублей инвестиций в ближайшее время придет в лесной комплекс края. Сегодня реализуются - проект ООО «ДальЕвроЛес» - 3,8 млрд рублей. Введен в действие завод ООО «Амур Форест» по производству пиломатериалов объемами в 150 тыс. кубометров в год. Также приоритетные инвестиционные проекты реализуют компании «Аркаим» и «Римбунан Хиджау МДФ». С выходом предприятий на проектную мощность краевая казна будет получать до 265 рублей с каждого кубометра древесины, что в 2,4 раза выше средних показателей.

Однако реализация инвестиционных проектов натолкнулась на экологическое лобби со стороны представителей WWF. «ЗР» уже сообщал о конфликте вокруг поданной в администрацию Приморского края заявки компании «Лес-Экспорт» на аренду лесного участков, в состав которого входит территория ореховопромысловой зоны. По словам председателя совета директоров компании «Лес-Экспорт» Георгия ПУЗЫНКИНА, компания 7 месяцев работала вместе с представителями фонда по этой заявке и никаких требований о добровольном отказе не выдвигалось, однако в последний момент позиция экологов изменилась.

На встрече с первым вице-премьером правительства Всемирный фонд дикой природы предложил Виктору ЗУБКОВУ запретить рубки во всех защитных лесах России. Фактически это попытка изменить Лесной кодекс, который допускает ограниченные рубки в этой категории лесов.

По словам профессора Дальневосточного отделения Российской Академии наук Юрия МАНЬКО, инициатива WWF может иметь катастрофические последствия не только для лесопромышленного комплекса, но для экологической ситуации в лесах.

«Лесной кодекс предусматривает две основных категории лесов - эксплуатационные и защитные. Нельзя запретить рубки в защитных лесах, так как это приведет к тому, что огромные запасы деловой древесины сгниют, превратятся в труху, а потом сгорят. В Приморье только ореховопромысловых зон 9, это порядка 800 тыс. га. В Приморье и в Хабаровском крае защитные леса составляют более 40%. Что происходит с лесом в ореховопромысловой зоне? Там сегодня много спелой и переспелой древесины, если ее не рубить, в этих лесных массивах не будет расти молодняк. Леса начнут стареть и гибнуть. Кроме того, сотни тысяч гектаров леса могут быть выведены из хозяйственного пользования без малейшего экономического обоснования и тем более без соответствующих экологических экспертиз. Мы считаем, что в ореховопромысловых зонах сегодня необходимо вести рубки, но под присмотром лесной науки и с учетом ее рекомендаций. В Хабаровском крае фактический объем производства бревен хвойных и лиственных пород в 2010 году составил 5,6 млн кубометров. Представьте себе, что будет, если будет введен запрет по инициативе экологов? Приморский край - это 90% российских запасов деловой древесины твердых пород. Хабаровский край - третий в стране регион по объемам лесозаготовок. В обоих регионах объемы лесопереработки и лесозаготовки могут значительно снизиться», - считает ученый.

Но если хабаровские предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, обеспеченны сырьем, то их коллеги по цеху из Приморья не знают, как получить в аренду заветные участки. По словам Георгия Пузынкина, в их инвестиционном проекте четко прописано, что их предприятие необходимо обеспечить сырьем. «По факту сегодня компания не обеспечена в рамках приоритетного проекта 43 тыс. кубометров твердых пород и 49 тыс. куб. хвойных пород». В начале сентября в Рослесхозе состоялось первое заседание рабочей группы по определению территорий, которые могут быть переданы в аренду ЗАО «Лес Экспорт» взамен территорий Пожарской ореховопромысловой зоны - места обитания краснокнижного амурского тигра. Управление лесным хозяйством администрации Приморского края предложило компании порядка 304 тыс. гектаров с общим объемом пользования 70 тыс. кубометров. Однако эти леса необходимо оценить, провести в них детальное лесоустройство, так как никто не знает, есть ли там деловая древесина в указных объемах.

Похожая ситуация может вскоре повториться у компании «Приморсклеспром», которая также в рамках приоритетного инвестпроекта построила завод и сегодня он не имеет сырья. У чиновников Россельхоза есть свое объяснение подобным фактам. Начальник управления лесопользования и воспроизводства лесов Рослесхоза Александр МАРИЕВ считает, что если бы в регионе была принята полноценная стратегия развития лесного комплекса, в которой должны быть указаны все приоритетные проекты освоения лесов с указанием закрепленных для этого сырьевых баз, подобных конфликтов интересов бы не было.

Представитель некоммерческого партнерства «Центр лесной сертификации» Егор ВАСИЛЬЕВ подчеркивает, что у предприятий Хабаровского и Приморского краев есть проблема обеспеченности сырьем уже действующих заводов глубокой переработки, причем она с каждым годом обостряется. «Для продвижения своей продукции на внешних рынках компаниям необходима добровольная сертификация, без нее продукция не будет продаваться. Стандарты этой сертификации разрабатывает рабочая группа под эгидой WWF, которая монополизировала этот вид деятельности. Последние стандарты таковы, что предприятия вынуждены добровольно отказываться от рубок определенной части лесофонда на уже полученных в аренду участках. По нашим подсчетам, около 9% лесофонда, входящего в оборот компаний, уже выведено. Этот «принудительный» вывод лесов из оборота будет продолжен, так как государство оставило бизнес один на один с их проблемами», - говорит Егор Васильев.

Еще один интересный момент заключается в том, что предприятия лесного комплекса платят за аренду своих участков высокую плату. Для сравнения, участок леса в 400 тыс. га обходится лесному бизнесу более чем в 30 млн рублей. Другие лесопользователи в лице компаний, собирающих орехи и дикоросы, - всего 1,5 млн рублей. А ведь часть арендной платы идет на охрану леса и лесовосстановление. Поэтому политика администраций краев и областей - закрепить лес за компаниями, которые будут за ним следить и пополнять государственную казну.

«Проблема начинается там, где начинают нарушать определенные государством границы лесосечного фонда. Экологические организации под разными предлогами предлагают нам отказаться примерно от 20% территории, взятой в аренду, применяют различные методы, вплоть до шантажа на международном уровне. Мы вынуждены вести споры по территориям общей площадью от 500 или 700 тыс. га», - говорит генеральный директор компании «Тернейлес» Владимир ЩЕРБАКОВ.

«45% всех лесов Приморского края в ограниченном лесопользовании. Выделить какие-то участки, в которых были бы исключительно эксплуатационные леса, практически невозможно. В крае ежегодно заготавливается 4,5 млн кубометров древесины. В советское время предприятия заготавливали около 7 млн куб. И при этом не было никакой экологической угрозы», - считает генеральныйдиректор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН.

За реализацией инвестиционных проектов на Дальнем Востоке внимательно следят в Японии, Европе, США и Китае. Инвесторам важно понять, в какую сторону качнется маятник, поможет ли правительство лесному бизнесу стать не сырьевым придатком, а крупнейшим поставщиком современной продукции из древесины с высокой добавочной стоимостью. Пока расклад не в пользу российских компаний.

Владимир Щербаков прогнозирует, что в ближайшее время большая часть российских компаний будет вынуждена отказаться от глубокой переработки древесины, в противном случае они могут прийти к банкротству. «Сегодня российский лес «выдавливается» продукцией зарубежных конкурентов на рынках Японии, Китая, США и Южной Кореи. В 2007 году Россия поставляла 37 млн куб., в 2010 году - всего 2 млн. Лесной бизнес потерял 5 млн куб. в Японии, 1,5 млн куб., в Южной Корее, 7 млн куб. в Китае. На этом фоне российским компаниям важно не только занять нишу в экспорте круглого бревна, но и стать полноправными игроками на внешних рынках с высокотехнологичной продукцией. Правда, если предприятиям не помогут государственным походом к развитию бизнеса, об этой стратегии можно забыть», - констатирует лесопромышленник.