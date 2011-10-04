Дальневосточные издательства будут вместе искать читателей

Книгоиздатели ДФО объединятся в ассоциацию – об этом было заявлено на XV Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный Двор», которая работала во Владивостоке на прошлой неделе.

С идеей о создании ассоциации книгоиздателей Дальнего Востока выступил Станислав КОЖАН, возглавляющий Холдинговую компанию «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский). В отличие от крупных московских издательств, региональные зачастую не могут похвастаться высокими прибылями и испытывают трудности с реализацией своей продукции, которая действительно заслуживает внимания, но имеет ограниченный круг читателей на малонаселённых дальневосточных территориях. Коллеги из других субъектов ДВФО поддержали г-на Кожана, отметив, что такое объединение позволит небольшим издательствам совместно продвигать свою продукцию на всероссийских и международных выставках, более эффективно работать с книготорговыми предприятиями и библиотеками.