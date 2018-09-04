www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости

04 Сентября 2018, 17:05 | Дальний Восток

Авиакомпании продолжают обчищать карманы дальневосточников, вынужденных покупать сверхдорогие билеты

79 тысяч долларов — именно столько стоит самый дорогой в мире билет на рейс эмиратской авиакомпании Etihad из Лондона в Мельбурн. В нашей стране таких цен нет, но от этого не легче, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сервис для путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие авиабилеты из России за лето 2018 года.

На первом месте перелет в одну сторону по маршруту Москва — Нью-Йорк. Пассажир заплатил за него 577 тысяч рублей.

А вот на собственно внутрироссийских рейсах в абсолютных лидерах конечно же маршрут Москва — Владивосток. Билет из одного конца страны в другой и обратно в бизнес-классе стоит около 170 000 рублей. Авиакомпании не предлагают роскошных условий при перелётах по России. Акцент ставится на удовлетворении требований к окружению, ширине и комфорту кресел в передней части салона и особо внимательному обслуживанию. Кроме того, пассажирам бизнес-класса предлагается отдельная стойка регистрации, закрытый зал ожидания и более разнообразное, чем в эконом-классе питание на борту.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: авиация  москва - владивосток  бронь  транспорт  билет  купить  бизнес-класс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru