Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости

Авиакомпании продолжают обчищать карманы дальневосточников, вынужденных покупать сверхдорогие билеты

79 тысяч долларов — именно столько стоит самый дорогой в мире билет на рейс эмиратской авиакомпании Etihad из Лондона в Мельбурн. В нашей стране таких цен нет, но от этого не легче, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сервис для путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие авиабилеты из России за лето 2018 года.

На первом месте перелет в одну сторону по маршруту Москва — Нью-Йорк. Пассажир заплатил за него 577 тысяч рублей.

А вот на собственно внутрироссийских рейсах в абсолютных лидерах конечно же маршрут Москва — Владивосток. Билет из одного конца страны в другой и обратно в бизнес-классе стоит около 170 000 рублей. Авиакомпании не предлагают роскошных условий при перелётах по России. Акцент ставится на удовлетворении требований к окружению, ширине и комфорту кресел в передней части салона и особо внимательному обслуживанию. Кроме того, пассажирам бизнес-класса предлагается отдельная стойка регистрации, закрытый зал ожидания и более разнообразное, чем в эконом-классе питание на борту.