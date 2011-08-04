Передача ссузов – рискованный шаг

Представители российского рыбохозяйственного комплекса обеспокоены перспективами исключения отраслевых ссузов из структуры Росрыболовства и передачи их на региональный уровень.

Председатель Совета директоров учреждений среднего профессионального образования ФАР Валерий Баньков и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов направили руководителю Федерального агентства по рыболовству обращения по вопросу финансирования отраслевых ссузов.

В качестве одного из путей решения этого вопроса предложена передача отраслевых колледжей и училищ на уровень субъектов Федерации. Именно против этой идеи и выступили авторы обращений.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из наиболее острых для рыбного хозяйства Дальнего Востока. Потребность в квалифицированных рабочих на флоте и береговых предприятиях составляет 67%, в специалистах со средним профессиональным образованием – 20%, специалистах с высшим образованием – 13%. При этом наибольшим спросом пользуются профессии рыбообработчика, матроса и моториста.

По данным маркетинговых исследований, проведенных Владивостокским морским рыбопромышленным колледжем, в 2012 г. потребность в работниках с НПО составит 69% от общего числа необходимых сотрудников, 2013 г. – 68%, 2014 г. – 68,2%. Ожидаемая потребность в работниках со средним специальным образованием на 2012-2014 гг. составляет 17%, 18% и 18,4% соответственно. Для специалистов с ВПО эти показатели – 14%, 14% и 13,3% соответственно.

«Предложение Министерства финансов о передаче учреждений СПО и возможности исключения их из структуры Росрыболовства идет вразрез с «Концепцией развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 года», – считает председатель Совета директоров учреждений среднего профессионального образования ФАР Валерий Баньков. В обращении совета выражены сомнения в том, что органы управления образованием в регионах смогут в достаточной мере погрузиться в решение вопросов отраслевого образования, как в плане проблем профессиональной подготовки рыбаков и обеспечения квалифицированными кадрами предприятий рыбохозяйственного комплекса, так и в плане финансового обеспечения специфической и дорогостоящей материальной базы образовательных учреждений.

«Крайне отрицательно отношусь к инициативе Минфина, – заявил РИА Fishnews.ru начальник Владморрыбколледжа Евгений Дубовик. – Абсолютно не учитываются интересы отрасли. Абсолютно не учитываются особенности дальневосточного региона, где в 89-м году население составляло 8 миллионов человек, а к 2010 году – уже 6,5 миллиона, и демографическая ситуация, к сожалению, только ухудшается. Не принимается во внимание острейшая потребность рыбного хозяйства в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием, которая сегодня составляет 90%». Собеседник информагентства напомнил о гибельных последствиях передачи на муниципальный уровень профтехучилищ: в результате они просто прекратили свою деятельность.

«Сохранение кадров для нашей отрасли является стратегической задачей», – напомнил президент АРПП Георгий Мартынов. В обращении ассоциации указано, что без четкой федеральной политики и привлечения федеральных программ по обеспечению занятости населения РФ, кадровый вопрос решен не будет: «Необходимо взаимодействие целого ряда государственных структур: Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы занятости населения РФ, Федеральной миграционной службы. Скоординировать их взаимодействие в интересах рыбной отрасли на должном уровне возможно только силами Росрыболовства, но не региональных властей».

АРПП также направила обращение по проблеме финансирования отраслевых ссузов Председателю Правительства Российской Федерации Владимиру Путину. Ассоциация просит премьер-министра вмешаться в сложившуюся ситуацию и поручить Министерству финансов Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и Федеральному агентству по рыболовству подготовить предложения по включению в федеральный бюджет на 2012 г. и последующие годы финансирования среднеспециальных учебных заведений, готовящих кадры для рыбной промышленности России.

Кроме того, председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько также считает, что рыбохозяйственные учреждения среднего профобразования необходимо сохранить в структуре Росрыболовства.

По его мнению, переход отраслевых ссузов на региональный уровень – весьма рискованный шаг, от которого можно не столько выиграть, сколько потерять.

Сейчас на высшем уровне много говорят о необходимости передачи полномочий с федерального уровня субъектам, напомнил Сергей Сенько. Однако там, где это действительно необходимо, например, в части управления прибрежным рыболовством, децентрализация тормозится. Зато звучат предложения по исключению из структуры Росрыболовства учреждений среднего специального образования, существование и развитие которых играют столь важную роль для отрасли.

Как отметил председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» в беседе с корреспондентом РИА Fishnews.ru, в плане кадров в рыбном хозяйстве наблюдаются достаточно тревожные тенденции. Престиж морских профессий падает: все меньше молодых людей готовы остановить на них свой выбор. «Не хватает в основном механиков, мотористов, матросов-обработчиков», – описал Сергей Сенько ситуацию, сложившуюся на рынке труда в Сахалинской области. На этом фоне предложенные изменения финансирования отраслевых ссузов могут только усугубить и без того непростую ситуацию, полагает собеседник информагентства.