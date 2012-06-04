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Строительство домов и коттеджей из сип панелей

04 Июня 2012, 20:23 | Дальний Восток

Вот они, быстровозводимые дома из сип панелей, о которых вы так много слышали. Красивые, доступные по цене, и такие разные. Строительство домов и коттеджей из сип панелей на сегодняшний день, является отличным решением для строительства капитальных и загородных домов. Скорость выполнения строительных работ невероятно высокая, но это всего лишь одно из тех самых критериев, по которым современные граждане выбирают именно сип панели.

Каким должен быть дом? Во-первых, он должен быть своим. Затем: крепким, теплым, надежным, уютным и экологичным. Всеми этими качествами коттеджи из сип панелей обладают. Легко покупаем, быстро возводим и живем. Все просто. И проекты домов могут быть разными. Начиная с простейших загородных домиков и заканчивая сложными коттеджами.

Если вы не знаете о сип панелях ничего, то следующая информация для Вас. Сип панели - это конструкционная теплоизоляционная панель, применяемая в западном строительстве более пятидесяти лет. "Внутри" панели содержится стружечный материал, пенополистирол и ПСБ-С 25. Панели являются экологически чистыми и не содержат вредных для человеческого организма примесей. Сип панели имеют преимущества по ряду критериев над другими строительными материалами. Например, степень теплоизоляции домов из сип панелей в семь-восемь раз превышает степень теплоизоляции кирпичных. Получить полную информацию о сип панелях вы можете на сайте, по указанным в этой статье ссылкам. Типовые проекты домов и коттеджей из сип панелей Вы сможете на этом же сайте. Сейчас же, самое время поговорить об индивидуальности в строительстве, которая сегодня так популярна.

Никто не пожелает иметь дом (и уж тем более коттедж) "как у соседа", который легко перепутать вечернему гостю. По этой причине, многие строители-любители выбирают строительный материал, при использовании которого можно легко возводить "шедевры". Говоря о домах из сип панелей, не следует думать о том, что они могут быть только однотипными. Безусловно, типовые проекты существуют (как для загородных домиков, так и коттеджей), но сип панели, как и другие строительные материалы (например, брус) также дают полную свободу для творчества. Основным замыслом в производстве панелей является цель, обеспечить застройщика максимально качественным, экологически чистым и подходящим строительным материалом. Удобство и рациональность его применения при строительстве любых сооружений, также идет в расчет.

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