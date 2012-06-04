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Что предпочесть: индивидуальный или типовой электропроект?

04 Июня 2012, 18:58 | Дальний Восток

Разработка электро проекта - важнейшая часть строительства или капитального ремонта. От точности, глубины продуманности зависит очень многое, ведь сегодня без бытовой техники и различных электрических приборов невозможно представить себе комфортную жизнь. Проект электроснабжения включает в себя различную информацию об объекте. И обязательно необходимо, чтобы все расчеты, которые выполнялись в ходе проектирования, могли с успехом применяться и на практике.

Электро проекты комфортной и современной жизни

Электро проект - это пакет документации, в которой отражается схема размещения электропроводки, осветительного оборудования, расчеты нагрузки на электросеть. Кроме прочего, инженер учитывает пожелания заказчика, если это индивидуальный проект, рассматривает возможности оптимизации и улучшения надежности выбранной системы.

Существует 2 основных вида проектов, с которыми связывают электромонтажные работы:

  • Типовой (стандартный, общий). Как правило, стандартный электро проект актуален в случае массовой застройки, и применим в жилых микрорайонах, таунхаусах, комплексах с малоэтажными и многоэтажными строениями;

  • Индивидуальный (разработанный для конкретной ситуации и требований). Индивидуальный электро проект разрабатывается на основе пожеланий и требований владельца частного дома, дачи, других сооружений на стадии строительства. Часто не устраивает типовое расположение розеток и приборов освещения и хозяев квартир. В таком случае проводится перепланировка, электромонтажные работы - естественно, с согласованием в контролирующих органах. Такая ситуация может быть вызвана необходимостью подключения множества электроприборов, уникальным дизайном интерьера.

Выполнение проекта электроснабжения включает в себя точное указание всего силового оборудования в помещении: схемы подключения вентиляции и кондиционирования, силовые агрегаты водоснабжения и очистных сооружений. От точности проведенных расчетов и приведенных схем зависит успешность проекта.

С учетом требований современной жизни, когда в любом доме почти любое удобство зависит от сети - домашний кинотеатр, компьютеры, телефоны, холодильник, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры - индивидуальный электро проект становится жизненно важной необходимостью. Ведь не способны сегодня 4 розетки в комнате полностью удовлетворить требования по подключению техники, тогда как сетевые фильтры и удлинители портят внешний вид комнаты и ухудшают надежность системы.
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