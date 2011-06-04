Клиентом надо делиться

Туристов, как и цыплят, считают по осени, подводя итоги летнего туристического сезона. И хотя любители бархатного сезона находятся еще вдали от берегов Амура, основная часть хабаровчан уже распаковала чемоданы, отпечатала фотоснимки и грустно привыкает к будням. Что же дало нам минувшее лето?

Туризм бывает въездной, внутренний и выездной. Для развития региона особенно важен первый и второй, а вот третий, увы, это - деньги, вывезенные из края и потраченные в ином государстве. За прошлый, 2004 год, наш край посетило 25100 иностранных туристов. За то же время отдохнули за границей РФ 94 000 жителей края. Статистика проста - к нам едут довольно-таки неохотно. В 90-х годах только туристов из Страны Восходящего солнца к нам приезжало почти по 30 000 человек.

А ведь туризм (особенно въездной) сам по себе может быть неплохим источником пополнения госбюджета. Есть страны, где доход от иностранных туристов составляет львиную долю всего государственного бюджета. Справедливости ради отметим, что для привлечения туристов, в таком случае, и выделяют немалые средства.

Бюджет Хабаровского края от туристической деятельности пополнился в прошлом году на 50,8 млн рублей. Столько заплатили налоговых и иных отчислений всевозможные туристические компании. В этом году планируются поступления в размере уже 54 млн руб. (за 7 месяцев 2005 в бюджет края уже поступило 29,78 млн тыс. руб.). Но к этой сумме надо отдельно добавить и те деньги, которые иностранные туристы оставили в прочих отраслях отечественной индустрии: закупили сувениры, потратили в ресторанах, проиграли в казино, кинули в шапки хабаровских нищих...

Внутренний туризм

Коротко говоря, это тот случай, когда житель Хабаровска отправляется в отпуск на Шамору (Приморье), российский берег Черного моря или просто "посмотреть столицу родины". На приморском бреге многочисленные турбазы облепили все побережье и предлагают отдыхающим довольно стандартный набор развлечений. Это катание на бананах и водных мотоциклах, маски-ласты-акваланги, пляжный футбол-волейбол. 10 дней проживания в домиках разного уровня комфорта (с питанием) обходятся отдыхающим примерно в 7-8 тыс. руб., не считая проездных расходов. Вывод прост: Приморье - это наиболее экономически выгодный отдых для среднего класса. Нет у хабаровчан денег на Сочи - есть приморские Славянка, Находка, Шепалово, Лазурный, Лазовский, Хасанский район и так далее.

Но можно отдохнуть и еще дешевле, если поехать дикарем. Палатка на берегу моря, котелок и подножный корм: трепанги, мидии, ежики! Между прочим, за рубежом за такой "дикий" отдых платят "дикие" деньги. У нас пока где бесплатно, а где и за деньги, да небольшие.

Отдых на курортах Краснодарского края стоит в разы дороже. Самые дешевые гостиницы - от 300 рублей в сутки за человека. Примерно столько же придется потратить на питание. Набор развлечений для отдыхающих разнообразен: сколько денег есть, на столько и повеселишься. По сравнению с Приморьем, конечно, соблазнов потратиться больше... И, наверное, не самая последняя цифра в расходах - авиабилеты. Дешевых просто нет.

Выездной туризм

За 7 месяцев этого года за рубеж выезжало 50 800 жителей Хабаровского края. Люди состоятельные предпочитают уже даже не Тайланд. Все более популярны маршруты по европейским курортам класса "люкс". Правда, в общей массе отдыхающих количество таких ВИП-туристов крайне минимально.

Средний класс предпочитает отдыхать в Египте, Турции, Греции. Это вполне по карману среднему россиянину, а стоимость отелей в Египте можно всегда узнать с помощью интернет-ресурсов. Все большее количество россиян осваивает курорты и пляжи Китая. Особенной популярностью пользуются Далянь, Циндао и Вэйхай. Стоимость такого отдыха начинается от 700-800 долларов за 10-14 дней. В Китае довольно хорошая туристическая инфраструктура, много нетронутых уголков природы. Экскурсионные маршруты сами по себе достойны отдельной книги. Уровень сервиса, по сравнению, например, с российским, высок. И что еще немаловажно для россиян - можно совместить отдых с шоппингом - слегка окупить расходы.

Как итог, среди жителей края, решившихся отдохнуть за рубежом, на первом месте по популярности стоит Китай. Примерно 85% сограждан отправились именно в Поднебесную. На Корею приходится примерно 8% наших туристов. А на визит в Японию решается не больше 3% дальневосточников.

Въездной туризм

В прошлом году наш край посетило 25 000 туристов. За 7 месяцев этого года в крае побывало уже 12 762 иностранных туриста. 44% из их числа составляют жители Китая (считаются только те, кто в графе цель визита указал именно туризм). 39% составили туристы из Японии, на долю корейских путешественников пришлось 10%. До 1997 года к нам регулярно заглядывали туристы и из США, но с закрытием авиарейса Анкоридж - Хабаровск их количество упало до единиц.

То, что в крае надо развивать въездной туризм, говорится не первый год, и даже не десятый... Мы с вами живем в уникальном крае. Только экологический туризм может привлекать в край не десятки, но сотни тысяч туристов ежегодно, и соответственно, сотни тысяч долларов прибыли. Почему не привлекает?

Вот перед вами перечень самых популярных туристических маршрутов. Это районы рекреационной рыбалки, круизы по Амуру, петроглифы Сикачи-Аляна, мост через Амур, центр реабилитации диких животных, музеи Хабаровска, городские пруды. В принципе, маловато, ведь от предложений и зависит количество осевших в крае денег. Некоторые туроператоры в прямом смысле слова "делят" клиента. Одни везут его в зоосад и устраивают экскурсии по городу, другие - на рыбалку, а третьи - обеспечивают вертолет.

По словам специалистов, иностранцы способны оставлять в крае гораздо большие деньги, чем сегодня. По мнению руководителей некоторых турфирм, необходимы хорошие инвестиции и краевой закон "О туризме". Без него говорить о создании туристической инфраструктуры просто глупо. Но закона такого нет. У нас в крае есть только основные направления развития. Поэтому проходится руководствоваться федеральным законом о туризме. Это неплохо, но согласитесь, что в ДВФО несколько другие условия, в отличие от Москвы или Поволжья.