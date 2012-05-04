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Брошенным российским туристам помогут

04 Мая 2012, 12:48 | Дальний Восток

4 мая, ZRPRESS. Президент РФ Дмитрий Медведев внес изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщает Кремль.

Данный федеральный закон был принят Госдумой 25 апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля. Документ предусматривает создание компенсационного фонда для защиты туристов, а также повышение фингарантий для туроператоров. Кроме того, согласно закону, должно быть создано объединение туроператоров в сфере выездного туризма для оказания экстренной помощи туристам. Данная помощь будет оказываться туристам, если туроператоры не смогли по каким-то причинам выполнить свои обязательства по договору, говорится в сообщении.

По новому закону, эвакуация туристов должна будет проводиться за счет фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Согласно ФЗ, будут установлены размер и сроки внесения взносов в фонд членами данного объединения.

Теперь за деятельность туроператоров будет следить уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. В документе сказано, что за правонарушения туроператоры будут нести административную ответственность.

В последние время российский туристический бизнес столкнулся с рядом проблем: громкие банкротства «Капитал-тура» и «Ланта-тур вояж» и скандал с «Идеальным миром». Однако несмотря на это, 80% россиян все еще предпочитают покупать путевку у туроператоров. Представитель туроператора TUI в беседе с BFM.ru отметил, что причина трудностей туристических компаний в России кроется в демпинге. По его словам, скупость туристов заставляет операторов искусственно снижать цены на свои услуги. Президент медиа-холдинга «БАНКО», руководитель сети «ТБГ.Туристические бренды» Татьяна Дмитрова также пожаловалась BFM.ru, что отсутствие должного законодательного регулирования отталкивает от нашего рынка европейских игроков. «У нас все делается, как в джунглях, у нас дикий бизнес», — сказала она.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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