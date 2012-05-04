Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Брошенным российским туристам помогут
4 мая, ZRPRESS. Президент РФ Дмитрий Медведев внес изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщает Кремль.
Данный федеральный закон был принят Госдумой 25 апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля. Документ предусматривает создание компенсационного фонда для защиты туристов, а также повышение фингарантий для туроператоров. Кроме того, согласно закону, должно быть создано объединение туроператоров в сфере выездного туризма для оказания экстренной помощи туристам. Данная помощь будет оказываться туристам, если туроператоры не смогли по каким-то причинам выполнить свои обязательства по договору, говорится в сообщении.
По новому закону, эвакуация туристов должна будет проводиться за счет фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Согласно ФЗ, будут установлены размер и сроки внесения взносов в фонд членами данного объединения.
Теперь за деятельность туроператоров будет следить уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. В документе сказано, что за правонарушения туроператоры будут нести административную ответственность.
В последние время российский туристический бизнес столкнулся с рядом проблем: громкие банкротства «Капитал-тура» и «Ланта-тур вояж» и скандал с «Идеальным миром». Однако несмотря на это, 80% россиян все еще предпочитают покупать путевку у туроператоров. Представитель туроператора TUI в беседе с BFM.ru отметил, что причина трудностей туристических компаний в России кроется в демпинге. По его словам, скупость туристов заставляет операторов искусственно снижать цены на свои услуги. Президент медиа-холдинга «БАНКО», руководитель сети «ТБГ.Туристические бренды» Татьяна Дмитрова также пожаловалась BFM.ru, что отсутствие должного законодательного регулирования отталкивает от нашего рынка европейских игроков. «У нас все делается, как в джунглях, у нас дикий бизнес», — сказала она.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы
- "Трансаэро" полеты гарантирует
- На Дальний Восток туристов завлекают танцами с бубном
- Владивосток получит право на безвизовых авиатуристов из 20 стран
- Якутия туристическая: опыт соседа
- Тимофей РОГОЖИН, гендиректор Russia Discovery: У Дальнего Востока нет внятного турпродукта
- Дальневосточному туризму нужно научиться себя презентовать
- "Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм
- Владивосток - Сеул. Gangnam-Stile: это надо видеть!
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо