Справочник 2ГИС расширяет свою географию на Дальнем Востоке

Справочник с картой 2ГИС стал доступен еще для трех помимо Владивостока городов Дальнего Востока — Находки, Уссурийска и Южно-Сахалинска. Теперь жителям этих городов будет проще ориентироваться в пространстве, находить нужные организации и объекты.

В распоряжении пользователей подробная 3D-карта и актуальные данные о компаниях: местоположение, контактная информация, режим работы, способы оплаты любых услуг и товаров - это может быть и обувь, и детские игрушки, и Проектор для домашнего кинотеатра, и компьютеры. Кроме того, с помощью справочника можно определить оптимальный маршрут проезда на общественном транспорте и автомобиле. Поиск проезда на автомобиле в новых городах уже доступен в Находке и Уссурийске, в Южно-Сахалинске появится позже.



Справочник 2ГИС бесплатен для пользователей. Приложения 2ГИС можно скачать с сайта компании и установить на компьютер, ноутбук или телефон с ОС Android или iOS (поддерживаются также Symbian, Windows Mobile). Особенностью всех приложений 2ГИС является то, что для работы справочника не требуется Интернет, он нужен только для ежемесячного обновления базы данных.



ZRPRESS.RU, Владивосток.