Рынок электронной торговли вырастет к 2015 году в 2,5 раза

4 апреля, ZRPRESS. Российский рынок электронной торговли вырастет к 2015 году почти в 2,5 раза относительно аналогичных данных этого года и составит порядка $30 млрд, заявил генеральный директор компании Bay.Ru Максим Андрюхин на конференции «Бизнес online».

Андрюхин отметил, что в России растет и количество пользователей, приобретающих товары и услуги через Интернет, что приводит к росту доли e-commerce в товарообороте страны. Так, в 2011 году этот показатель составил 1,5%.

В сравнении с аналогичным показателем в США Россия отстает: доля электронной коммерции в американском товарообороте составила в 2011 году 5,5%. Такую существенную разницу в показателях Максим Андрюхин объяснил низкой культурой рынка e-commerce в России, что приводит к недоверию оплаты товаров через Интернет среди пользователей Рунета, пишет РБК Daily.

«Золотой Рог».