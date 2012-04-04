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Рынок электронной торговли вырастет к 2015 году в 2,5 раза
4 апреля, ZRPRESS. Российский рынок электронной торговли вырастет к 2015 году почти в 2,5 раза относительно аналогичных данных этого года и составит порядка $30 млрд, заявил генеральный директор компании Bay.Ru Максим Андрюхин на конференции «Бизнес online».
Андрюхин отметил, что в России растет и количество пользователей, приобретающих товары и услуги через Интернет, что приводит к росту доли e-commerce в товарообороте страны. Так, в 2011 году этот показатель составил 1,5%.
В сравнении с аналогичным показателем в США Россия отстает: доля электронной коммерции в американском товарообороте составила в 2011 году 5,5%. Такую существенную разницу в показателях Максим Андрюхин объяснил низкой культурой рынка e-commerce в России, что приводит к недоверию оплаты товаров через Интернет среди пользователей Рунета, пишет РБК Daily.
«Золотой Рог».
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