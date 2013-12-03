www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Связь
Распечатать

Жители ДФО любят дорогие гаджеты больше, чем россияне из других регионов

03 Декабря 2013, 15:39 | Дальний Восток

Один из лидеров по продажам смартфонов и планшетных компьютеров в России, подвел предварительные итоги продаж самых популярных категорий персональной электроники в Дальневосточном федеральном округе за 9 месяцев 2013 года.

Рынок персональной электроники является одним из самых быстрорастущих как в России, так и на Дальнем Востоке. В 2013 году его рост составит порядка 13%. Несмотря на то, что темпы роста отличаются, два основных драйвера роста рынка персональной электроники аналогичны для Дальневосточного ФО и России в целом - это продажи смартфонов и планшетных компьютеров.

За 9 месяцев 2013 года в ДФО было реализовано свыше 1,3 млн. мобильных телефонов на сумму 8 млрд. рублей. Продажи в штучном выражении снизились (-3% к 9 мес.2012), однако увеличились в денежном на 16%. Снижение продаж в натуральном выражении вызвано, прежде всего, падением реализации обычных мобильных телефонов – они снизились на 26% и в денежном и в штучном выражении. В то же время существенный рост продемонстрировали смартфоны.

За первые 3 квартала 2013 года на Дальнем Востоке было продано более 631 тыс. «умных» телефонов, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи смартфонов в ДФО составили 6,6 млрд. рублей за 9 месяцев (+39% к прошлому году).

По итогам 9 месяцев доля смартфонов в продажах телефонов в ДФО составила уже 48%, а по результатам 3го квартала «умные» телефоны «догнали» обычные, заняв ровно половину продаж – 50%. Для России этот показатель пока составляет 47%. 

Две ключевые причины роста продаж смартфонов - это «расширение» рынка за счет ценового сегмента менее 3 тыс. рублей и снижение средней стоимости устройств.

«Умные» устройства стоимостью до 3 000 рублей в 3 квартале 2013 заняли 15% продаж (в аналогичном периоде прошлого года - 0%). По итогам 3 квартала средняя стоимость смартфона  в России снизилась на 13% до 9 100 рублей, а на конец сентября составляла уже менее 9 000.  На Дальнем Востоке средний чек на смартфоны также снизился на 13%, однако, его значение выше, чем в целом по стране - 9 645 рублей.

 «Для рынка смартфонов в Дальневосточном федеральном округе характерна более высокая средняя стоимость устройства, – комментирует Денис Шейбаль, директор по региональному развитию Группы «Связной». – Другими словами, жители ДФО приобретают больше более дорогих гаджетов, чем россияне в целом. В то же время популярность бюджетных смартфонов растет – в ценовой категории до 3 000 рублей уже 39% устройств являются «умными» телефонами», их доля будет расти и дальше, а в следующем году мы определенно увидим различные модели смартфонов стоимостью менее 50 долларов, что привлечет еще больше покупателей».

Планшетные компьютеры – самая быстро растущая категория персональной электроники, демонстрирующая трехзначные цифры роста. Продажи планшетов в ДФО за 9 месяцев 2013 выросли на 195% в натуральном выражении до 177 тыс. штук и на 119% в денежном до 2,2 млрд. рублей. Этот показатель выше общероссийского, однако, несколько ниже, чем в ряде других регионов.  

Для ДФО характерно снижение цен на планшетные компьютеры, что будет способствовать дальнейшему росту продажам этой категории мобильной электроники. С одной стороны, если говорить о среднем чеке на планшеты, в ДФО за 9 месяцев 2013 года он снизился на 26% до 12 600 рублей. Этот показатель является одним из самых высоких в России и говорит о том, что жители ДФО, помимо более дорогих смартфонов, предпочитают и более дорогие модели планшетных компьютеров. В то же время рынок планшетов сегодня значительно расширяется за счет «бюджетных» моделей. Стартовая цена на планшетный компьютер составляет порядка 2,2 тыс. рублей, что привлечет к их покупке новую целевую аудиторию. 

Продажи смартфонов в сети «Связной» в ДФО по итогам 9 месяцев обогнали продажи обычных телефонов, заняв долю 51% в продажах. Подобная картина характерна только для отдельных городов, но не регионов в целом – таким образом, Дальний Восток демонстрирует особый тренд. Продажи смартфонов в штуках выросли на 56% в натуральном выражении и на 21% в денежном.

Сеть «Связного» в ДФО за 9 месяцев 2013 реализовала около 17 тыс. планшетных компьютеров (+135%) на сумму 240 млн. рублей (+110%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru