Пробковый пол – легкий, прочный и красивый

Не так давно в специализированных магазинах-салонах России появился еще один вид натурального покрытия — пробковый пол. Многие с настороженностью смотрят на него, не веря, что он может прослужить долго. Не следует сомневаться. Пробковые полы изготавливают в странах Европы уже давно, технология производства отлажена, а природные качественные характеристики коры пробкового дуба делают этот вид покрытий конкурентоспособным на мировом рынке. Забота об окружающей среде приобретает в странах Запада все больший размах, поэтому здесь самое пристальное внимание уделяют быстро возобновляемым природным ресурсам. Пробка как раз тот материал, который добывается совершенно без ущерба для дерева, т.к. дуб способен многократно восстанавливать снятый слой коры на протяжении своей жизни.

Лидером по производству этого вида натуральных изделий по праву считается Португалия, на долю которой приходится более половины изделий данного вида. Пробковые полы все больше становятся популярными, т.к. благодаря ним можно создать уникальные интерьеры, а кроме того, они обладают очень ценными природными качествами.

Чем ценятся пробковые полы?

Звука шагов на пробковом покрытии практически не слышно, этот отделочный материал намного повышает звукоизоляцию, так как способен уменьшать звуковые колебания, снижать шум в помещении. Кроме того, в помещении с пробковыми полами не бывает эха. Упругость этого материала впечатляет, остаточная деформация составляет не более 2 %, а это значит, что даже после сильного сжатия, например, от ножек массивной мебели, пробка полностью восстанавливается, когда нагрузка уменьшается или вообще снимается. Многих привлекает еще и тот факт, что она не впитывает запахи, в том числе и табака, а также не собирает статистическое электричество. В результате этого пыль не собирается. Уход за таким покрытием не сложный.

Чем хороши пробковые полы Haro corkett?

Товары этой фирмы выпускаются очень качественные. Их изготавливают из коры португальского дуба. Пробковый пол Haro corkett не боится каблуков-шпилек, он восстановит свой вид и после сильного сжатия под ножками тяжелой мебели. Такими качествами не обладает, например, штучный паркет, для которого туфли с тонкими каблучками — враг номер один. Этот отделочный материал очень устойчив к влаге. На этом производстве сырье тщательно сортируется, подбирается и обрабатывается, а в результате стоит в одном ряду с лучшими образцами по биологическому составу, экологичности и эргономичности. Здесь производится более десяти различных вариантов напольного покрытия и выполняется два вида обработки поверхности: лаковое(Permadur) и масло-восковое (bioTec). Этот пол прекрасно подойдет для спальни и, особенно для детской комнаты.

Немецкие пробковые полы

Известна своим качеством и немецкая компания KWG, которая выпускает высококачественные пробковые покрытия. Делают их здесь с замковым соединением Uniclic, при помощи которого можно очень быстро и сравнительно легко уложить этот отделочный материал без применения клея. Само замковое соединение смазано специальным составом из масла и парафина, что предохраняет полы от попадания вовнутрь влаги. Хочется отметить, что далеко не все натуральные покрытия подходят для устройства, так называемого теплого пола, так как могут деформироваться от изменения температурного режима. Пробковый пол этого производителя подходит для устройства поверхностей с подогревом. Это пробковое покрытие легко чистится, здесь не требуется дополнительная подложка и поставляется покупателям уже с финишным покрытием лаком или маслом и воском.