Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пробковый пол – легкий, прочный и красивый
Не так давно в специализированных магазинах-салонах России появился еще один вид натурального покрытия — пробковый пол. Многие с настороженностью смотрят на него, не веря, что он может прослужить долго. Не следует сомневаться. Пробковые полы изготавливают в странах Европы уже давно, технология производства отлажена, а природные качественные характеристики коры пробкового дуба делают этот вид покрытий конкурентоспособным на мировом рынке. Забота об окружающей среде приобретает в странах Запада все больший размах, поэтому здесь самое пристальное внимание уделяют быстро возобновляемым природным ресурсам. Пробка как раз тот материал, который добывается совершенно без ущерба для дерева, т.к. дуб способен многократно восстанавливать снятый слой коры на протяжении своей жизни.
Лидером по производству этого вида натуральных изделий по праву считается Португалия, на долю которой приходится более половины изделий данного вида. Пробковые полы все больше становятся популярными, т.к. благодаря ним можно создать уникальные интерьеры, а кроме того, они обладают очень ценными природными качествами.
Чем ценятся пробковые полы?
Звука шагов на пробковом покрытии практически не слышно, этот отделочный материал намного повышает звукоизоляцию, так как способен уменьшать звуковые колебания, снижать шум в помещении. Кроме того, в помещении с пробковыми полами не бывает эха. Упругость этого материала впечатляет, остаточная деформация составляет не более 2 %, а это значит, что даже после сильного сжатия, например, от ножек массивной мебели, пробка полностью восстанавливается, когда нагрузка уменьшается или вообще снимается. Многих привлекает еще и тот факт, что она не впитывает запахи, в том числе и табака, а также не собирает статистическое электричество. В результате этого пыль не собирается. Уход за таким покрытием не сложный.
Чем хороши пробковые полы Haro corkett?
Товары этой фирмы выпускаются очень качественные. Их изготавливают из коры португальского дуба. Пробковый пол Haro corkett не боится каблуков-шпилек, он восстановит свой вид и после сильного сжатия под ножками тяжелой мебели. Такими качествами не обладает, например, штучный паркет, для которого туфли с тонкими каблучками — враг номер один. Этот отделочный материал очень устойчив к влаге. На этом производстве сырье тщательно сортируется, подбирается и обрабатывается, а в результате стоит в одном ряду с лучшими образцами по биологическому составу, экологичности и эргономичности. Здесь производится более десяти различных вариантов напольного покрытия и выполняется два вида обработки поверхности: лаковое(Permadur) и масло-восковое (bioTec). Этот пол прекрасно подойдет для спальни и, особенно для детской комнаты.
Немецкие пробковые полы
Известна своим качеством и немецкая компания KWG, которая выпускает высококачественные пробковые покрытия. Делают их здесь с замковым соединением Uniclic, при помощи которого можно очень быстро и сравнительно легко уложить этот отделочный материал без применения клея. Само замковое соединение смазано специальным составом из масла и парафина, что предохраняет полы от попадания вовнутрь влаги. Хочется отметить, что далеко не все натуральные покрытия подходят для устройства, так называемого теплого пола, так как могут деформироваться от изменения температурного режима. Пробковый пол этого производителя подходит для устройства поверхностей с подогревом. Это пробковое покрытие легко чистится, здесь не требуется дополнительная подложка и поставляется покупателям уже с финишным покрытием лаком или маслом и воском.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела