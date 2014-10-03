Цены на мясо на Камчатке выросли не из-за экономических санкций

2 октября на площадке камчатского Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» состоялось обсуждение проблемы ценообразования в Камчатском крае в целях импортозамещения, сообщает сообщает ИА КамИНФОРМ.

С информацией о состоянии продовольственного рынка и нашумевшем росте цен выступил министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв. Он отметил, что в период с 13 августа по 29 сентября зафиксировано увеличение стоимости 20 наименований продуктов, внесённых в «контрольный» список министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Подорожание коснулось колбас, говядины, мяса кур, хлеба, творога, некоторых видов фруктов.

Наиболее уязвимым на Камчатке оказался рынок мясной продукции, который на 80% состоит из привозного сырья. Львиную долю, 90% говядины и 80% свинины, из общей массы мяса, поступающего на полуостров, составляет продукция импортного производства. Ослабление курса рубля привело к тому, что импортёр стал нести большие затраты. Это сказалось и на конечной стоимости продукта.

Министр пояснил, что рост цен произошёл ещё до объявления экономических санкций. Предпосылки к нему были созданы в феврале-марте текущего года, когда Россельхознадзор по причине неблагоприятной эпидемологической обстановки запретил ввоз мяса из Европы.

Особое внимание было уделено развитию производства местной продукции.

ОНФ обратил внимание собравшихся на то, что объективно продукция местного производства значительно дороже привозной, что подтверждается не только на мясном сегменте рынка, но и на овощном, и на птицеводческом. Однако у Камчатки есть положительный опыт решения проблемы ценообразования - «Ярмарка местных производителей». Для производителя – это бесплатная точка сбыта своей продукции, для покупателя – место, где он может приобрести товар без торговой наценки.

Итогом встречи стала резолюция, которая касается продолжения усиленного контроля за ценовой ситуацией в крае, а также принятия специальных мер для предотвращения необоснованного роста розничных и отпускных цен на социально-значимые продукты. Так, ответственным Министерствам поручено проработать вопросы о заключении соответствующего Соглашения всех участников продовольственного рынка, и о целесообразности введения предельных размеров торговых надбавок на отдельные социально-значимые продовольственные товары.

ZRPRESS.RU, Владивосток.