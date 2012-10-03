Пустим газ в АТР

Газовый рынок в регионе разворачивается быстрее, чем Россия на эти факты реагирует

Мнение, вынесенное в заголовок материала, высказали участники 16-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина», прошедшей в конце сентября в Южно-Сахалинске. Но «Газпром» в противовес экспертным мнениям и собственной программе развития не спешит с заключением контрактов на этом рынке.

- Мы рассматриваем наше продвижение на азиатские рынки как одно из наиболее многообещающих направлений развития компании, - отметил в своем докладе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ. - Наступит время, когда объемы поставок в Азию будут сопоставимыми с европейскими. На Европу сейчас приходится 65% всех экспортных поставок. К 2030 году потребности региона в природном газе могут составить 660 млрд кубометров в год. Основной прирост придется на Китай, Индию, и Японию, которая планирует отказаться от атомной энергетики. Газ может стать и прекрасным моторным топливом, особенно в густонаселенных территориях, а также - судовым топливом для морского транспорта, кто-то назвал сжиженный природный газ «шампанским для двигателей». И эта работа в Азии по сути еще только началась.

Китай, Корея и далее по списку

На АТР приходится 18% мирового потребления природного газа. В фокус-группу выгодных клиентов «Газпрома» входят Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань, Тайланд, Сингапур, Япония. Совокупный импорт этих стран в 2011 году составил почти 240 млрд кубометров. Но Китай занимает особое место в стратегии «Газпрома» в АТР.

- Партнерство с китайской стороной ориентировано на долгосрочную перспективу, что определяет ход переговоров по условиям поставок российского трубопроводного газа, - подчеркнул Александр Медведев. - Но мы не спешим, лучше потратить больше времени на переговоры, но подготовить качественную и взаимовыгодную платформу для масштабного взаимодействия на десятилетия.

В сентябре 2010 года «Газпром» и компания CNPC подписали расширенные условия поставок природного газа из России в Китай. Переговоры продолжаются по условиям поставок и согласовании цены в объеме 68 млрд кубометров по двум коридорам. Тормозом для заключения соглашения по трубопроводным поставкам российского газа является, в первую очередь, вопрос цены. Цена трубопроводного газа на внутреннем рынке Китая искусственно занижена с целью сдерживания инфляции. По оценке американского агентства «Мерил Линч» рост цен на газ в Китае ожидается на 80% по мере стимулирования добычи сланцевого газа.

На пресс-конференции зампред уточнил, что «Газпром» на востоке России отдает приоритет экспорту сжиженного природного газа (СПГ): «Мы вернемся к вопросу экспорта трубопроводного газа по восточному коридору только после запуска наших СПГ проектов. После заключения меморандума с Японией во время саммита АТЭС не исключено, что проектная мощность завода СПГ во Владивостоке будет увеличена с 10 до 25 млн т в год, что эквивалентно 30% всего импорта Японии в 2011 году».

- В отношении проекта строительства газотранспортной системы (ГТС) в Республику Корея, а около года назад была подписана дорожная карта, предполагающая поставки газа в объеме 10 млрд кубометров в год, то «реализация этого проекта пока оценивается как трудноосуществимая, принимая во внимание политические риски на полуострове, - сказал Медведев.

Пока форточка открыта

- Перспективы экономического роста стран АТР таковы, что имеющихся проектов может и не хватить для удовлетворения экономического роста этих стран. Мы видим их возможности и не собираемся их потерять. Поэтому примем соответствующие решения до того, как это окно закроется, - заверил Александр Медведев.

Как бы отвечая на это заявление г-на Медведева, профессор Оксфордского университета Кен Вук ПАК заметил:

- CNPC не так давно предложила «Газпрому» рассмотреть ранее оговариваемый маршрут трубопровода с Алтая в восточную часть Китая с возможным продлением до Южной Кореи и далее до Японии с участием как в проектах upstream (добывающий сектор), так и в проектах downstream (перерабатывающий сектор). Пекин готов вести переговоры на таких условиях. Но если стороны не придут к соглашению уже в самое ближайшее время, то возможность для России будет упущена, - предостерег г-н Пак. - Китайцы хотят начать импорт газа из Центральной Азии, Пекин беспокоит, что Россия может получить монопольные права на экспорт газа в Китай.

Цена имеет значение

Цены на газ в АТР очень высоки, отмечают эксперты, что в частности ограничивает аппетит Китая, у которого цены на внутреннем рынке регулируются. Тот объем сжиженного природного газа, что на рынке покупает Китай сейчас, идет в основном на замену нефтяных видов топлива (судовое топливо, например). Ситуация такова: до 2015-2020 годов будет действовать рынок продавцов, а затем, в результате выхода на проектную мощность многих проектов: в Австралии, на Ближнем Востоке, в Западной Африке, США, этот тренд, скорее всего, сменится на рынок покупателей. Эксперты опасаются, что Россия здесь уже опаздывает.

- В Северной Америке цены на газ, в результате новых методов добычи сланцевого газа, находятся на очень низком уровне, ниже $3 за миллион британских термических единиц (BTU), - говорит директор по исследованиям HIS CERA Виталий ЕРМАКОВ. - В Европе – они на уровне $10-12 за миллион BTU. В Азии уровень цен поднимался до 15 BTU, в последнее время - 12-13 BTU. Очевидно, в будущем эти дифференциалы не исчезнут, но будут сужаться. АТР является нетто-импортером этих ресурсов и вынужден платить эту высокую цену. Несомненно, будущее поле сражения - между теми, кто будет производить дешевле, и теми, кто еще дешевле. В эволюции российской газовой отрасли наблюдалась интересная картина – «Газпром» и газовая отрасль на протяжении последних 30 лет жили в ситуации огромного предложения газа по совершенно низкой цене, себестоимость синоманского газа была исключительно низкой. Но эта ситуация быстро меняется, доля «старого» синоманского газа сокращается, а нового – ямальского, более дорогого, нарастает. Это один из основных вызовов для России в будущем. Мы не сможем понижать цену и будем вынуждены соревноваться с маржинальными поставщиками. В этом - большая опасность. России необходимо ориентироваться на цены в районе $8-9 за BTU, это достаточно безопасный уровень, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Профессор University of Leicester Майкл БРЕДШОУ добавляет, что себестоимость в будущем станет более важным фактором, чем когда-либо прежде.

СПГ для АТР

Вице-президент «Шелл» Рон КОКРЕЙН считает, что не стоит зацикливаться только на цене, что на СПГ спрос есть и здесь Россия сможет конкурировать с другими проектами.

- Для СПГ до 2020 года место найдется, при условии надежности поставок и оперативном реагировании на рыночные условия, - подчеркнул он. - Рынки потребления будут расти, рынок СПГ будет прирастать на 5% в год, и это тоже нельзя недооценивать. Замечательно, что Россия находится близко к рынкам АТР и сможет конкурировать, но потребуются технологии, а это один из мощнейших драйверов, с помощью которых можно понизить цену. Основной вопрос формулируется по-другому: если СПГ не будет связан по ценам с нефтью, никто не даст ответ, сколько будет стоить газ.

В отношении приоритетности того или иного российского проекта по отношению друг к другу г-н Рок Кокрейн отметил:

- С научной точки зрения меня расстраивает, что мы не говорим о расширении завода СПГ на Сахалине. Оно обошлось бы на 40% дешевле, чем строительство завода во Владивостоке. Сахалинский проект для меня на первом месте по очередности. Почему-то в этой связи не упоминается газ с проекта Сахалин-1, думаю, что операторы проекта были бы «за». Проект завода во Владивостоке тоже имеет коммерческую выгоду, учитывая наличие газотранспортной системы.

Upstream - добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка (подготовка) углеводородов. Upstream - это то, чем непосредственно занимаются на месторождениях, сюда также включаются объекты первичной подготовки пластовых флюидов (нефтепромыслы, ГПЗ). Downstream - глубокая переработка углеводородов (НПЗ, нефтихимия, СПГ заводы).

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".

