Продажники возглавили рейтинг самых востребованных специалистов на Дальнем Востоке

Спрос на специалистов в области продаж по-прежнему наиболее высок

Компания HeadHunter проанализировала более 22 000 вакансий, размещенных на сайте hh.ru Дальний Восток за лето 2014 года, и составила рейтинг наиболее востребованных профессиональных областей на рынке труда региона.

Как и прежде, в ТОП-10 с большим отрывом лидирует отрасль продаж. Доля вакансий для продажников составляет 22 %. На Сахалине и Чукотке на первом месте сфера "добыча сырья".

На втором месте по Дальневосточному региону оказалась банковская сфера 9%. Но в Магаданской области, на Чукотке и в Сахалинской области, это не так. Здесь второе место занимает производство - в Магаданской области и Чукотском автономном округе, а вот на Сахалине – второй стала сфера продаж.

На третьем месте, в рейтинге востребованных отраслей Дальнего Востока, находится рабочий персонал 9%. Стоит отметить, что в Республике Саха Якутия и в Чукотском автономном округе третью позицию занимает сфера строительство, в Амурской и Сахалинской области сфера производство, в Магаданской области банки. В Хабаровском, Камчатском краях и в Еврейской автономной области на третьем месте сфера IT, телеком.

На четвертом месте в рейтинге ТОП-10 Дальний Восток сфера строительство, здесь размещается 8% вакансий региона. Замыкает пятерку лидеров рейтинга сфера производство, доля вакансий в которой составляет 7%.

Также в рейтинге ТОП-10 востребованных отраслей представлены отрасли транспорт (5%), бухгалтерия (4%), IT, телеком (4%), и маркетинг (3%).

Если говорить об уровне оплаты труда на Дальнем Востоке, но, по данным исследования HeadHunter, в августе самой высокооплачиваемой вакансией, на которую могут претендовать дальневосточники, стала вакансия генерального директора «OSMIUM Trade S.A.» (г. Хабаровск). На этой должности работодатель готов видеть кандидата с высокими организаторскими способностями, нацеленного на результат и готов платить зарплату в 500 тыс. рублей.

В ТОП-10 «дорогих» вакансий, размещенных в августе, вошли две вакансии из ИТ-сферы: программист 1С в компанию «Домовид» и C + + Developer / Programmer в компанию «Advameg». Стоит отметить, что, кроме высокой заработной платы (от 120 000 рублей) и интересных задач, эти вакансии привлекательны для соискателей свободным графиком и возможностью работать удаленно. Требования к кандидату не ограничиваются стандартным высшим образованием и опытом работы программистом. Специалист в «Advameg», например, должен также хорошо владеть английским языком и обладать изобретательностью. Но вознаграждение того стоит – до 140 000 рублей в месяц (880 руб. в час).

Ещё одна интересная вакансия на должность заместителя главного инженера по внедрению новых технологий (г. Нюрба, республика Саха (Якутия)) компании «Норильский Никель». Кандидат на эту должность, должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование строительного или горнопроходческого профиля и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. При этом компания «Норильский Никель» предлагает широкие бонусы для своих специалистов – это и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 52 календарных дня, оплата проезда в отпуск и обратно работнику и неработающим членам семьи по РФ 1 раз в год, санаторно-курортное оздоровление и членов семьи в санаториях РФ и заграничный туристический отдых.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.