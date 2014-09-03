Снизить цены на рыбу в России мешают административные барьеры

РСПП подготовил рекомендации, как российскому рыбному рынку работать в условиях санкций

28 августа 2014 года на заседании Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела состояние и перспективы развития российского рыбного рынка после введения отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Эксперты комиссии детально проанализировали структур внутреннего рынка рыбопродукции и импортно-экспортные потоки, а также выявили избыточные административные барьеры для расширения поставок рыбопродукции на российский рынок.

Члены комиссии утвердили рекомендации для Евразийской экономической комиссии и Правительства Российской Федерации. Утвержденные рекомендации включают предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, включая отмену ряда принятых нормативных правовых актов и внесение изменений в проекты нормативных правовых актов, рассматриваемых в Евразийской экономической комиссии и Правительстве Российской Федерации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела с участием специалистов рыбопромышленных предприятий и экспертов отраслевых объединений, входящих в состав Комиссии, текущее состояние российского рыбного рынка и его прогнозируемые параметры после введения отдельных специальных экономических мер в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

С учетом результатов голосования, проходившего в заочной форме, Комиссия утвердила на открытом заседании 28 августа 2014 года рекомендации органам государственной власти, направленные на импортзамещение и недопущение роста цен на рыбопродукцию.

1. Объем производства товарно-пищевой рыбопродукции в Российской Федерации в 2013 году составил 3,77 млн тонн (включая консервы), что на 2,3% превышает уровень предыдущего года. Увеличение объема производства продукции происходит за счет выпуска продукции глубокой переработки и продукции с высокой добавленной стоимостью.

В общем объеме произведенной продукции 72% занимает мороженная рыба (2,73 млн тонн). Производство рыбного филе в 2013 году увеличилось на 20% и составило 108 тыс. тонн, производство охлажденного рыбного филе увеличилось на 18% и превысило 14 тыс. тонн. Растет производство соленой, копченой и маринованной рыбопродукции, которое составило в 2013 году 155 тыс. тонн (4% в общем объеме выпускаемой рыбопродукции). Готовые продукты из водных биологических ресурсов составляют 2% произведенной продукции (70 тыс. тонн). Икра, печень и молоки также составляют 2% внутреннего объема производства (69 тыс. тонн). 3% произведенной продукции (97 тыс. тонн) приходится на моллюски и ракообразные всех видов. Объем производства аквакультурной продукции увеличился в 2013 году на 11% до 163 тыс. тонн: основной продукцией являются карп (100 тыс. тонн) и атлантический лосось (21 тыс. тонн). Объем производства рыбных консервов и пресервов снижается: в 2013 году отмечен минимальный уровень производства с 2004 года – 512 млн. условных банок (179 тыс. тонн в перечете на сырец).

Структура внутреннего производства рыбопродукции не в полной мере совпадает со структурой внутреннего рынка рыбопродукции (в 2013 году объем внутреннего рынка составил 3,6 млн. тонн), что приводит к доминированию импортной продукции в некоторых сегментах рыбного рынка.

2. В 2013 году импорт рыбы и рыбопродукции, готовой и консервированной рыбы и морепродуктов составил 1 014,4 тыс. тонн. Более половины совокупного объема импортных поставок занимает импорт мороженной рыбы: в 2013 году импорт мороженной рыбы в Россию вырос на 19% и превысил 500 тыс. тонн. Увеличение импортных поставок мороженной рыбы было направлено на замещение сокращающихся поставок охлажденной рыбы в Россию: ввоз охлажденной рыбы в 2013 году сократился на 21% (38 тыс. тонн). Доля мороженной рыбы в общем объеме импортных поставок превысила 51%, а доля охлажденной рыбы в общем объеме импорта сократилась до 14%. В 2013 году произошло увеличение на 15% поставок готовой и консервированной рыбы, а доля соответствующих поставок в общем объеме импортных поставок составила 14% (130 тыс. тонн). Рыбное филе занимает 12% в общем объеме импортных поставок – 120 тыс. тонн и объемы поставок рыбного филе не увеличиваются после резкого (наполовину) снижения в 2009 – 2010 гг.

На российский рынок поступает рыбопродукция из 59 стран мира. Страны, продукция которых включена в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», обеспечивали более 50% совокупного объема импорта рыбы и рыбопродукции в Российскую Федерацию, в том числе Норвегия – 37% ввозимой продукции, Канада – 4%, Эстония – 4%. Продукция, производимая в указанных странах, в целом занимает 15% отечественного рыбного рынка и доминирует в отдельных сегментах рыбного рынка.

Так, доля норвежских предприятий в импортных поставках охлажденной рыбы и филе в Россию составила в 2013 году 85% (120 тыс. тонн). В то же время уже с 2012 года началось сокращение ввоза охлажденного лосося в Россию. В 2013 году импортные поставки охлажденного лосося сократились на 18% (24 тыс. тонн) и одновременно значительно возросли поставки мороженного лосося в Россию (в 2013 году поставки мороженного лосося в Россию составили 80 тыс. тонн). Сокращая поставки охлажденного лосося в Россию, норвежские предприятия увеличили отпускные цены с 5 долларов за килограмм до 7 долларов за килограмм. Импортеры уже в 2013 году изменили сбытовые стратегии в России, увеличив цены на охлажденный лосось за счет сжатия предложения продукции на рынке, и начали мощное проникновение в сегмент мороженного лосося, постепенно выдавливая оттуда российские рыбопромышленные предприятия.

По аналогичному сценарию в 2007 – 2012 годах развивалась ситуация в сегменте продукции из сельди. Доля импортных поставок мороженной атлантической сельди составляет 18% совокупного рыбного импорта, а на внутреннем рынке доля импортной сельди составляет 40%. Сокращение в 2013 году импортных поставок мороженой атлантической сельди до 117,5 тыс. тонн привело к повышению отпускных цен на импортную сельдь на 25% (до 1,25 тыс. долларов за тонну). Импорт филе сельди снизился еще значительнее – на 16%.

Значительный объем импорта приходится на мороженую скумбрию – 96,5 тыс. тонн. Импорт мойвы в 2013 году достиг 63,8 тыс. тонн и увеличился на 25% в связи со снижением вылова мойвы в российских водах: в 2012 году вылов мойвы сократился на 21 тыс. тонн (импорт вырос на 5,8 тыс. тонн), в 2013 году вылов мойвы снизился еще на 9 тыс. тонн (импорт вырос на 12,8 тыс. тонн).

Импорт филе белой рыбы (тилапия, пангасиус, минтай, мерлуза и хек) составляет 54,8 тыс. тонн: 36% приходится на филе тилапии (19,5 тыс. тонн) и 40% на филе пангасиуса (21,7 тыс. тонн). Импорт филе минтая сокращается уже несколько лет подряд и составил в 2013 году 10,9 тыс. тонн. Также в Россию ввозится 2,6 тыс. тонн филе мерлузы, мороженый хек – 21,4 тыс. тонн.

В 2013 году на 1,1 тыс. тонн (30%) увеличился импорт минтаевого сурими, которое используется для производства крабовых палочек и имитации других продуктов (например, креветок). Главным поставщиком минтаевого сурими (общий импорт – 3,3 тыс. тонн) на российский рынок являются США.

Значительный объем импорта приходится на креветку – 54,7 тыс. тонн. В 2013 году ввоз креветки в Россию вырос на 15%. Основными поставщиками креветки являются Канада (26,6 тыс. тонн), Китай (12,1 тыс. тонн), Дания (6,2 тыс. тонн).

Существенную долю в импорте занимают моллюски и головоногие. В 2013 году на 5,4 тыс. тонн вырос импорт моллюсков и составил 16,4 тыс. тонн, в том числе импорт кальмара – 6,4 тыс. тонн, импорт осьминога – 3,3 тыс. тонн.

Основные импортеры рыбопродукции в России сконцентрированы в нескольких регионах: 40% импортеров зарегистрированы в Москве и Московской области, 26% – в Санкт-Петербурге, 11% – в Калининградской области. Основным маршрутом входа рыбного импорта являются морской порт Санкт-Петербурга и автомобильные пункты пропуска Ленинградской области. Более половины всего рыбного импорта завозится морским транспортом через порт Санкт-Петербурга. 39% импорта оформляется на таможенном посту «Гавань» в морском порту Санкт-Петербурга. Автомобильным транспортом через посты «Южный», «Торфяновский» и «Багратионовский» завозится 155 тыс. тонн рыбы (18% импорта).

Импорт рыбопродукции имеет несколько конкурентных преимуществ по сравнению с отечественной рыбопродукцией:

- иностранные производители рыбопродукции готовы поставлять продукцию без предоплаты. Их внешнеторговые контракты страхуются в специальных государственных страховых фондах и у них есть возможность ждать оплаты два-три месяца, более того в Европе и США существуют специальные программы финансовой помощи рыбопромышленным предприятиям.

- для импортной рыбопродукции применяется иная система ветеринарного контроля. Партия импортной рыбопродукции оформляется на границе в течение одного-двух часов, лабораторные исследования проводятся выборочно и уже после того, как партия продукции оформлена и поступила в обращение. Российская рыбопродукция оформляется от трех до десяти суток, лабораторные исследования проводятся в отношении каждой партии рыбопродукции и до получения их результатов продукция не вводится в оборот.

- импортная рыбопродукция имеет удобную логистику, потому что не привязана к Транссибу и не зависит от монопольного регулирования ОАО «РЖД». В частности, дальневосточные производители консервов могут перевозить консервы только по железной дороге и только в специальных вагонах – термосах. Недостаточное количество специализированного подвижного состава приводит к значительному удорожанию провозной платы для рыбопродукции. В то же время импортная рыбопродукция (например, шпроты) доставляется в Россию обыкновенными фурами. В результате – производство консервов в России сокращается, а импортные поставки консервов в Россию растут.

В целом доля рыбопродукции, запрещенной до 7 августа 2015 года к ввозу в Россию, составляла 15% от объема внутреннего рынка Российской Федерации и доминировала в нескольких сегментах рыбного рынка:

в сегменте охлажденной рыбы – 60%,

в сегменте продовольственного сырья для производства продукции из сельди и скумбрии – 45%,

в сегменте креветок – около 50%,

в сегменте мороженной мойвы – свыше 50%,

в сегменте минтаевого сурими – свыше 70%.

Другие сегменты рыбного рынка в меньшей степени уязвимы для запрета поставок продукции из стран, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778.

3. В 2013 году совокупный вылов рыбы российскими предприятиями составил 4,28 млн тонн. Более 70% объема от совокупного российского вылова приходится на четыре объекта. Главным промысловым объектом является минтай. Объем вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2013 году составил 1,6 млн тонн (37% российского вылова). Второе месте по объему вылова занимает треска – 513 тыс. тонн (12%): 435 тыс. тонн – атлантическая треска, 79 тыс. тонн – тихоокеанская треска. Третье место по объему вылова заняла сельдь – 476 тыс. тонн (11%): тихоокеанская сельдь – 385 тыс. тонн, атлантическая сельдь – 91 тыс. тонн. Четвертое место по объему вылова занимают лососевые – 423 тыс. тонн (10%), в том числе 413 тыс. тонн тихоокеанский лосось.

Важными промысловыми объектами в российской исключительной экономической зоне также являются пикша (85 тыс. тонн), кальмар (82,1 тыс. тонн), камбалы (76,3 тыс. тонн), мойва (61 тыс. тонн), сайра (47 тыс. тонн), крабы (50,3 тыс. тонн).

Экспорт рыбы и рыбопродукции составил в 2013 году 1 606 тыс. тонн – данным ФТС, 1,88 млн. тонн – по данным Росстата (с учетом улова водных биологических ресурсов, производимой из них продукции и реализованной за пределами таможенной территории Российской Федерации). Почти 50% от общего объема экспорта приходится на мороженый минтай– 799 тыс. тонн.

Второе место в структуре экспорта занимает сельдь. В 2012 – 2013 годах экспорт сельди увеличился в полтора раза, достигнув 262 тыс. тонн. Экспорт тихоокеанского лосося составляет 121,3 тыс. тонн, в том числе экспорт нерки – 44,5 тыс. тонн. Экспорт нерки в 2013 году вырос на 40% к уровню 2012 года, экспорт других видов тихоокеанского лосося сократился на 4% до 76,8 тыс. тонн.

Объем экспорта мороженой трески составляет 101 тыс. тонн, из которых 68 тыс. тонн атлантическая треска и 33 тыс. тонн тихоокеанская трески.

Экспорт других видов водных биоресурсов: палтус – 12,5 тыс. тонн, камбалы – 14,4 тыс. тонн, икра, печень и молоки – 58,8 тыс. тонн, крабы – 32,2 тыс. тонн, креветки – 9,6 тыс. тонн, кальмар – 5,2 тыс. тонн, фарш минтая – 5,9 тыс. тонн, сурими из минтая – 2,1 тыс. тонн.

Анализ соотношения импортно-экспортных потоков рыбопродукции, объемов внутреннего производства и структуры внутреннего рынка показывает, что в течение года может быть осуществлено импортзамещение в следующих сегментах:

сегмент продовольственного сырья для производства продукции из сельди, скумбрии и лосося,

сегмент креветки,

сегмент минтаевого сурими.

Незащищенными от запрета на импортные поставки являются сегмент охлажденной рыбы (запрет импортных поставок приведет к сокращению предложения на 50%) и сегмент мороженной мойвы (запрет импортных поставок приведет к снижению предложения на 50%). В указанных сегментах заменить импортные поставки в течение года будет затруднительно.

Сегмент готовой продукции не затронут введенными санкциями.

4. Объем продаж рыбы и морепродуктов в России составляет 3,6 млн. тонн и зависит от покупательской способности населения. В 2009 году из-за последствий экономического кризиса объем рыбного рынка в России сократился на 11% (2008 год – 3,76 млн. тонн, 2009 год – 3,35 млн. тонн). Таким образом, в натуральном выражении внутренний рынок рыбопродукции в России до сих пор не достиг уровня 2008 года.

В стоимостном выражении рынок рыбопродукции оценивается в 878 млрд. рублей. В 2008 – 2013 годах стоимостной объем продаж рыбы и морепродуктов на российском рынке, в отличие от показателя в натуральном выражении, ежегодно увеличивался. В целом за указанный период стоимостной объем продаж вырос в полтора раза: с 568 млрд. рублей до 878,4 млрд. рублей.

В то же время рыбный рынок имеет высокую степень волатильности: при увеличении стоимости рыбопродукции объемы продаж в натуральном выражении снижаются. Так, в 2009 году стоимостной объем рыбного рынка увеличился на 24% (135 млрд. рублей) по сравнению с предыдущим годом, однако в то же время в натуральном выражении продажи сократились на 11% (на 400 тыс. тонн).

Существенное влияние на объем внутреннего рынка рыбопродукции и складывающиеся на рынке цены может оказать налог с продаж, законопроект о введении которого рассматривается в федеральных органах исполнительной власти.

В сегменте мороженой рыбы ежегодный прирост продаж составлял в 2009 – 2013 год 3,5%. Следовательно, введение налога с продаж сразу приведет к удвоению роста цен на мороженную рыбу. Объем продаж мороженной рыбы составляет 37% общего объема рыбного рынка в денежном выражении и 60% общего объема рыбного рынка в натуральном выражении. Для некоторых категорий потребителей именно мороженная рыба является единственным видом покупаемой рыбопродукции.

Введение налога с продаж приведет к следующему увеличению стоимости продукции:

для сегмента мороженной рыбы – на 9,4 млрд. рублей (увеличение с 314 млрд. рублей до 323 млрд. рублей);

для сегмента соленой, маринованной и вяленой рыбы – на 2,8 млрд. рублей (с 91,5 млрд. рублей до 94,2 млрд. рублей);

для сегмента рыбного филе – на 1,4 млрд. рублей (с 45 млрд. рублей до 46,4 млрд. рублей);

для сегмента морепродуктов – на 4,5 млрд. рублей (с 151 млрд. рублей до 155,5 млрд. рублей);

для сегмента консервов и пресервов – на 1,6 млрд. рублей (с 53,4 млрд. рублей до 55 млрд. рублей);

для сегмента икры – на 3,5 млрд. рублей (с 118 млрд. рублей до 121,5 млрд. рублей).

для сегмента свежей и охлажденной рыбопродукции – на 3,5 млрд. рублей (с 70 млрд. рублей до 74 млрд. рублей).

В целом введение налога с продаж приведет к увеличению стоимости рыбопродукции на 26 – 27 млрд. рублей.

Введение налога с продаж на рыбопродукцию повлияет на объем продаж в сегментах мороженной рыбы, консервов и свежей и охлажденной рыбы. Опыт 2009 года показывает, что в случае увеличения стоимости рыбопродукции потребители переключаются на товары-заменители – в первую очередь на мясо птицы. В период с 2009 по 2013 годы продажи рыбопродукции на российском рынке увеличились на 250 тыс. тонн или на 175 млрд. рублей в денежном выражении. Анализ показывает: когда цена на рыбопродукцию начинает расти со скоростью выше 10% в год, продажи рыбопродукции начинают тормозиться. В случае введения налога с продаж темпы роста цен на соленую, маринованную и вяленую рыбу, на филе рыбное, на морепродукты и на консервы составят от 10 до 13%, а темпы роста цен в сегменте свежей и охлажденной рыбы превысят 25%.

При указанном росте цен объем продаж на отечественном рыбном рынке может снизиться в 2015 году с 3,6 млн. тонн до 3,4 млн. тонн – рыбный рынок может откатиться к уровню 2008 года. Снижение привлекательности рыбопродукции на рынке приведет к увеличению фискальной нагрузки на рыбопромышленные предприятия (прежде всего, перерабатывающие предприятия), так как в условиях конкуренции рыбопродукции с товарами-заменителями сектор торговли установит жесткие ограничители закупочных цен на рыбопродукцию. Фискальная нагрузка на рыбоперерабатывающие предприятия уменьшит рентабельность этого сектора с 6 – 8% до 5 – 5,5%, что при действующих кредитных ставках практически остановит всякую инвестиционную активность в секторе рыбопереработки.

5. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре считает препятствиями для обеспечения импортзамещения рыбопродукции и сдерживания роста цен на рыбопродукцию следующие барьеры.

5.1. Административные барьеры при осуществлении пограничного контроля на промысле водных биологических ресурсов.

В настоящее время свыше 60 рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока лишены возможности вести промысел в соответствие с порядком многократного пересечения рыбопромысловыми судами государственной границы. Выявление должностными лицами Пограничной службы ФСБ России малозначительных нарушений в действиях отдельных капитанов некоторых рыбопромысловых судов приводит к запрету для всего предприятия использовать для промысла водных биоресурсов порядок многократного пересечения государственной границы. Для сохранения трудовых коллективов и своевременной выплаты заработной платы дальневосточные предприятия вынуждены применять аренду рыбопромыслового флота либо прекращать промысел.

В настоящее время приобретает массовый характер технология привлечения рыбопромышленных предприятий к административной ответственности. Складывающаяся практика имеет внешние признаки юридической обоснованности, однако системный правовой анализ указанной технологии показывает, что налицо – необоснованное и предвзятое толкование законодательных норм и разрозненных судебных прецедентов, в совокупности используемых в целях повышения отчетных результатов служебной деятельности. Имеющиеся разъяснения Верховного суда Российской Федерации основаны на законодательной базе, вступившей в силу до 2010 года, и по этой причине не дают судебным органам необходимых ориентиров в условиях изменения в 2013 году законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

На Дальнем Востоке в прибрежном рыболовстве добывается свыше 650 тысяч тонн водных биоресурсов (включая лососевые) – четверть совокупного дальневосточного улова. Сложившаяся в настоящая время система пограничного контроля при многократном пересечении рыбопромысловыми судами государственной границы препятствует увеличению вылова водных биологических ресурсов и приводит к их удорожанию.

5.2. Административные барьеры при оформлении продукции из водных биологических ресурсов.

Технологическая схема оформления ветеринарных сопроводительных документов в Россельхознадзоре основана на истребовании у рыбопромышленных предприятий документов, отмененных законодательными актами, применении избыточного объема контрольных процедур и дублировании контрольных функций других государственных ведомств. Действия должностных лиц Россельхознадзора, нацеленные на выявление происхождения рыбопродукции, не регламентируются административными регламентами и приводят к увеличению объема контрольных мероприятий. В результате замедляется оформление ветеринарных сопроводительных документов и происходят простои морских и наземных транспортных средств. Указанные действия, нерегламентированные ведомственными актами, носят множественный и системный характер и в совокупности являются административным барьером.

Существующие барьеры не устраняются после вступления в силу приказа Министерства сельского хозяйства от 17 июля 2014 г. №281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде». В соответствии с международной практикой, и, в частности, практикой Европейского Союза (ЕС) готовая пищевая продукция в рамках перемещения по территории ЕС не сопровождается ветеринарными сертификатами. Эпизоотическое (ветеринарное) благополучие территории обеспечивается внесением в товарно-сопроводительные документы информации (идентификационных номеров) о ветеринарной аттестации производственного объекта, производящего ветеринарно-подконтрольные товары, или предприятия, поставляющего сырье животного происхождения для производства готовой пищевой продукции. Прослеживаемость готовой (переработанной) пищевой продукции успешно обеспечивается посредством информации на маркировке такой продукции (дата и время выработки, информация о производственной линии, адрес завода, номер производственной партии и т.п.) Внутри завода изготовителя прослеживаемость обеспечивается от сырья до готового продукта и в обратном направлении (в законодательстве Таможенного союза требование установлено п.12 ч.3 ст.10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»). При этом все используемое сырье животного происхождения подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе с последующим оформлением ветеринарных сертификатов. Таким образом, готовая продукция производится из безопасного в ветеринарном отношении сырья, происходящего из благополучных по эпизоотии территорий.

В приказе Министерства сельского хозяйства отсутствует обязанность ветеринарных служб субъектов Российской Федерации перейти к электронной ветеринарной сертификации к 2017 году. Регионам лишь рекомендовано обеспечить техническую возможность оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде до 2017 года, которая будет внедрена по мере технической готовности субъектов Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, ветеринарная сертификация в Российской Федерации будет осуществляться на бумажных носителях неограниченный период времени. Помимо этого, из текста Приказа исключен пункт о безвозмездности оформления ветеринарных сопроводительных документов (в бумажном виде). Организация ветеринарной сертификации для готовой (переработанной) пищевой продукции на бумажных носителях приведет к существенным издержкам компаний-производителей, которые они будут вынуждены заложить в стоимость своей продукции.

4.3. Экономические барьеры при организации доставки рыбопродукции из Дальнего Востока в другие регионы России как по железной дороге, так и Северным морским путем.

Недоинвестирование в припортовые железнодорожные пути к основным узловым распределительным центрам рыбопродукции на Дальнем Востоке, недостаточное развитие современных стивидорных технологий разгрузки транспортных судов в рыбных терминалах морских портов и льготные условия, создаваемые ОАО «РЖД» для дочернего ОАО «Рефсервис», приводят к искажению экономической мотивации для участников сектора рыбной логистики, базовому снижению доходности в секторе перевозок рыбопродукции по железной дороге и – как следствие – к значительному сезонному удорожанию тарифов на перевозку рыбопродукции. 70% всей перевозимой по железным дорогам России рыбопродукции (450 тыс. тонн) перегружается на железнодорожной станции «Мыс Чуркина» (Владивосток), что обеспечивает для ОАО «РЖД» ежегодную выручку в 4 млрд. рублей. Однако модернизация путевого хозяйства железнодорожной станции и припортовых железнодорожных путей, примыкающих к рыбным терминалам морских портов Владивостока, не производится с 80-х годов.

4.4. Нетарифные барьеры в международной торговле продукцией из водных биологических ресурсов.

В настоящее время для российских предприятий затруднен доступ на некоторые внешние рынки из-за создания нетарифных барьеров в двусторонней торговле. В частности, действиями китайского ведомства в сфере санитарно-ветеринарного контроля AQSIQ затруднено взаимодействие с компетентным российским ведомством Россельхознадзором в сфере рассмотрения и утверждения списков предприятий - экспортеров рыбопродукции в КНР. Составление и публикация таких списков намеренно затягивается китайской стороной, что создает трудности для свободного обращения рыбопродукции.

Российские объединения экспортеров рыбопродукции лишены возможности участвовать в переговорах с иностранными ветеринарными службами и рыболовными ведомствами.

6. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре считает необходимым в целях импортзамещения продукции на российском рыбном рынке реализацию комплекса мер государственного регулирования и утвердила следующие рекомендации:

6.1. Обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением о внесении в проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» следующих изменений:

6.1.1. Изложить первый абзац пункта 9 проекта Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в следующей редакции»:«При обращении на таможенной территории Таможенного союза непереработанная пищевая рыбная продукция, произведенная из уловов водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне, в территориальном море, на континентальном шельфе государства-члена, сопровождается ветеринарным сертификатом, выдаваемым уполномоченными органами государства-члена без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, который подтверждает эпизоотическое благополучие районов промысла».

6.1.2. Изложить подпункт в) пункта 89 проекта Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в следующей редакции:«ветеринарно-санитарной экспертизы непереработанной пищевой рыбной продукции животного происхождения, живой рыбы и живых водных беспозвоночных в том числе на основании результатом мониторинга эпизоотического благополучия районов промысла».

6.1.3. Изложить пункт 94 проекта Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в следующей редакции:«Непереработанная пищевая рыбная продукция животного происхождения, произведенная из уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе государства-члена Таможенного союза и перемещаемая по территории этого государства, сопровождается документом, содержащим сведения, подтверждающие ее безопасность, и не подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе.

Оценка (подтверждение) соответствия непереработанной пищевой рыбной продукции животного происхождения, перемещаемой по территории одного из государств-членов Таможенного союза и произведенной из уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) на территории указанного государства-члена Таможенного союза а также в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, осуществляется в форме и порядке, определяемом национальным законодательством государств-членов Таможенного союза».

6.2. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями:

6.2.1. Внести дополнения в статью 2 проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», дополняющий Налоговый кодекс Российской Федерации главой 30.1 «Налог с продаж», дополнив абзац второй пункта 1 статьи 386.6 Налогового кодекса словами «рыбы и рыбопродукции».

6.2.2. Внести дополнения в статью 1 проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», разработанного во исполнение пункта 4 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации в г.Магадане от 23 апреля 2014 г, №ДМ – п11 – 34пр, дополнив статью 9 Закона Российской Федерации «О государственной границе» следующими абзацами:

6.2.2.1. «Российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль при убытии с территории Российской Федерации, для осуществления перегрузки уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, пополнения судовых припасов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации могут пересекать Государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля в случаях, когда неблагоприятные гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять перегрузку уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, припасов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Порядок пересечения государственной границы для перегрузки уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, пополнения судовых припасов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации и порядок осуществления контроля в отношении российских судов, указанных в части двадцатой настоящей статьи, устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации».

6.2.2.2. «Российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль могут пересекать Государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля в случаях прохождения международных и других проливов расположенных на территории Российской Федерации, при прохождении с одной части исключительной экономической зоны Российской Федерации в другую при уведомлении об этом пограничных органов и при условии выполнения требований к оснащению судов техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна, и (или) другими техническими средствами контроля местоположения судна и при условии передачи в пограничные органы данных о местоположении таких судов. Порядок осуществления контроля в отношении российских судов, указанных в части двадцать три настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации».

6.2.2.3. Внести дополнения в Порядок осуществления контроля в отношении данной категории судов устанавливаемый Правительством Российской Федерации, а именно:«следование судов, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, без остановки с указанием времени и координат пересечения Государственной границы при входе и выходе в (из) территориального моря Российской Федерации, с подачей уведомления за 24 часа до планируемого транзитного прохода».

6.2.3. Включить в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2015 – 2016 годы капиталовложения для поэтапной модернизации припортовой железнодорожной инфраструктуры для перевалки и доставки рыбопродукции на Дальнем Востоке, в том числе на первом этапе – произвести в 2015 году работы по расширению и модернизации припортовых железнодорожных путей в районе железнодорожной станции «Мыс Чуркина» (Владивосток);

6.3. Обратиться в Министерство сельского хозяйства с предложениями:

6.3.1. Внести следующие изменения в приказ Министерства сельского хозяйства №281 от 17.07.2014 года “Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде»:

- дополнить приказ пунктом:«Подконтрольная ветеринарному контролю (надзору) переработанная продукция животного происхождения сопровождается ветеринарным сертификатом, который подтверждает эпизоотическое благополучие территории выхода продукции, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы».

- отменить обязательные лабораторные исследования каждой партии российской рыбопродукции. Документ о безопасности продукции в ветеринарном отношении выдавать на основании государственного мониторинга районов промысла. В целях определения ветеринарной безопасности районов промысла применять процедуру оценки риска – систему постоянного мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла. Под безопасностью района промысла в ветеринарном отношении (и улова водных биологических ресурсов) понимается исключительно отсутствие в районе промысла возбудителей болезней, включенных в список, предусмотренный статьей 1.3.1 Ветеринарно-санитарного кодекса водных животных.

- установить, что объявление района промысла свободным от болезней является основанием для выдачи ветеринарных сопроводительных документов на уловы водных биологических ресурсов, добытые в указанных районах промысла, и производимую из них продукцию.

6.3.2. Установить безвозмездный принцип для проведения лабораторных исследований партий рыбопродукции в проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила оказания платных ветеринарных услуг, утвержденные постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. №898».

6.3.3. Поручить Россельхознадзору и Росрыболовству при подготовке двусторонних переговоров об условиях промысла иностранных государств в исключительной экономической зоне Российской Федерации и условиях торговли продукцией из водных биологических ресурсов включать представителей российских рыбопромышленных объединений в состав российских делегаций для проведении переговоров об установлении порядка экспортного-импортного контроля рыбопродукции и условиях допуска иностранных юридических лиц для ведения промысла в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

6.3.3. Поручить Россельхознадзору и Росрыболовству совместно с объединениями рыбохозяйственного комплекса организовать работу по подготовке российских рыбопромышленных предприятий к прохождению инспекционного осмотра компетентными органами ЕС в целях предупреждения возможных ограничений на ввоз производимой в Российской Федерации продукции из водных биологических ресурсов в ЕС.

6.4. Обратиться в Министерство экономического развития и Федеральную антимонопольную службу с предложением о подготовке нормативных правовых актов, направленных на развитие конкуренции в секторе железнодорожных перевозок рыбопродукции за счет расширения участия частных операторов специализированного подвижного состава и устранения ограничений для доступа независимых операторов специализированного подвижного состав к припортовым железнодорожным путям к рыбным терминалам морских портов в целях погрузки рыбопродукции.

6.5. Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития с предложением о внесении следующих дополнений в приказ Минздравсоцразвития России от 12.11.2011 г № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:

- выделить в отдельную группу профессий и работ работников, осуществляющих деятельность на рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих судах, для установления периодичности и объема осмотров (обследований) в отрасли;

- установить, что при поступлении на работу в рыбопромышленные предприятия предварительные осмотры (обследования) не требуются при наличии результатов медицинского осмотра (обследования) работника по результатам осмотра (обследования) работника при приеме на работу на иное рыбопромышленное предприятие в течение одного года с момента получения указанных результатов.

6.6. Обратиться в Федеральную службу по тарифам с предложением об установлении специального тарифа на ледокольное сопровождение транспортных судов, доставляющих рыбопродукцию из районов Дальнего Востока в порты Мурманск и Санкт-Петербург.

6.7. Обратиться в Федеральное агентство по рыболовству с предложениями:

6.7.1. Включить в федеральную целевую программу «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2015 – 2020 годы и на период до 2025 года» инвестиционный проект «Модернизация специализированной холодильно-складской инфраструктуры во Владивостоке для перевалки и хранения рыбной продукции и создания межрегионального оптового распределительного центра в целях развития производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки и повышения доступности рыбной продукции для населения», разработанный ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»;

6.7.2. Заключить долгосрочные договоры аренды гидротехнических сооружений между ФГУП «Нацрыбресурсы» и морскими портами с использованием повышающих и понижающих весовых коэффициентов, учитывающих долю рыбопродукции в общем объеме грузооборота указанных морских портов;

7. Обратиться в Торгово-промышленную палату Российской Федерации с предложением о сохранении до 1 апреля 2016 года (до завершения «переходного периода», установленного Федеральным законом от 20 января 2006 года №16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» существующих в настоящее время заключений формы ТТС при оценке существующих технологических операций, применяемых при производстве продукции и признания их отвечающими требованиям достаточной переработки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.