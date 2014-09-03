Сахалин предлагает снизить стоимость рыбных консервов

Стоимость дальневосточных рыбных консервов для потребителей европейской части России может быть существенно снижена в случае отказа "Российских железных дорог" от требования перевозить консервы в теплое время года в рефсекциях, считает руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Павел КОЛОТУШКИН.



"У нас уже есть много всяких лабораторных исследований, которые доказывают, что рыбная консервированная продукция, например, "лосось натуральный" может храниться в консервах 3 года. И эти же исследования показывают, что рыбные консервы можно доставлять на рынки европейской и центральной частей России в обыкновенных вагонах, а не в рефсекциях, как этого требует РЖД", - приводит слова главы регионального агентства по рыболовству "Интерфакс – Дальний Восток".



Согласно исследованиям, качество продукции при этом не снижается, такие консервы не представляют угрозы для здоровья граждан, отметил он.



По его данным, транспортировка консервов в рефсекциях гораздо дороже по стоимости, чем в обычных товарных вагонах. "Стоимость "рефки" в результате ложится на карман потребителя", - отметил П.Колотушкин.



Он добавил, что ранее регион неоднократно поднимал этот вопрос перед РЖД и Росрыболовством, представив результаты лабораторных исследований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.



