Дальневосточных рыбаков ждут новые правила

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Росрыболовства об утверждении обновленных Правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Напомним, о переиздании правил было заявлено еще на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем 10 сентября 2010 г. Дело в том, что в действующую редакцию постоянно вносились изменения, что усложняло работу как самих рыбаков, так и контролирующих органов. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на заседании ДВНПС подчеркнул, что генеральной идеей переиздания правил является максимально долгое сохранение нового документа в незыблемом виде.

Президент холдинговой компании ООО «Тунайча» Анатолий Филиппов считает, что новые правила прошли более тщательную проработку, нежели пока еще действующая редакция. «Сейчас формулировки более конкретные и, безусловно, более строгие правила», – сообщил он РИА Fishnews.ru. А поэтому, если отдельные положения нынешней редакции можно было интерпретировать по-разному, то в новом варианте больше конкретики.

Собеседник агентства подчеркнул, что документ прошел широкое обсуждение, в котором участвовали Общественный совет при Росрыболовстве, представители различных регионов. Авторы новой редакции стремились также отразить изменения нормативно-правовой базы, произошедшие за минувшие три года.

По словам Анатолия Филиппова, конкретизированы правила постановки орудий лова, например, ставных неводов при добыче тихоокеанских лососей. Так, в пока еще действующей редакции отмечено: ставные невода устанавливаются таким образом, чтобы направление центрального крыла было перпендикулярно берегу (по возможности). «Это коррупционная составляющая – одному по возможности разрешат, а другому не разрешат поставить перпендикулярно», – пояснил президент холдинговой компании. Новые правила уточняют, что допускаются отклонения не более 15 градусов.

«Обновление пойдет на пользу правилам рыболовства», – уверен Анатолий Филиппов.