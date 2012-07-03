«Вымпелком» взял Дальний Восток в GSM-сети

ОАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») на прошлой неделе объявило о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 2G в Приморском крае. Покрытие последнего региона позволило оператору запустить в коммерческую эксплуатацию сеть GSM на всем Дальнем Востоке. В марте 2012 года сеть 2G была запущена в Магаданской области, в апреле - в Якутии и Еврейской автономной области, в июне - в Чукотском автономном округе. По планам компании, к концу текущего года связью GSM смогут пользоваться более 80% жителей каждой из данных территорий.

Развертывание сети GSM проведено по итогам победы «Вымпелкома» в 2011 году в конкурсах на получение GSM-лицензии на этих территориях. При этом услуги в стандарте 3G «Вымпелком» оказывает в этих регионах с 2008 года.

«Мы идем с опережением графика (по условиям лицензий). На Дальнем Востоке сложилась уникальная ситуация: в пяти из девяти субъектов ДФО сеть «Билайн» была запущена сразу в стандарте 3G. Только теперь по всему федеральному округу «Билайн» работает одновременно в двух стандартах», - сказал региональный директор Дальневосточного региона ОАО «Вымпелком» Владимир КОПЫЛ.

«Сеть GSM имеет два преимущества. Этот стандарт поддерживается всеми телефонами, даже самыми старыми моделями. По нашим оценкам, телефоны с поддержкой 3G на Дальнем Востоке есть лишь у 20% абонентов, что существенно сдерживало рост абонентской базы. Кроме того, GSM имеет большую зону приема сигнала, чем 3G. Ранее в этих регионах «Вымпелком» имел только сети 3G. Сейчас 3G покрыто 320 населенных пунктов региона. За 2011 год объем передачи данных вырос более чем в 3 раза», - отметил топ-менеджер.

Досье "ЗР"

До настоящего времени «Вымпелком» на Дальнем Востоке был вынужден развивать преимущественно связь третьего поколения 3G. В течение нескольких лет компания многократно подавала заявки на получение частот GSM для работы в Дальневосточной округе, но получала отказ. В 2007 году компания участвовала в конкурсе на GSM-частоты по Дальнему Востоку, но получила комплект частот для оказания услуг всего в трех регионах, в число которых не вошел Приморский край. Больше всего лотов выиграло ООО «Сумма Телеком» (входит в группу «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА), которое не имело опыта оказания услуг мобильной связи, и после разбирательств итоги конкурса были отменены. Однако в принципиальном для развития бизнеса регионе - Приморском крае - «Вымпелком» частоты тогда так и не получил.

С голосовыми услугами в стандарте GSM компания выходила на дальневосточный рынок преимущественно за счет приобретения долей в местных операторах. Так, в 2004 году «Вымпелком» стал владельцем ОАО «ДальТелеком Интернэшнл» (лицензии на Хабаровский край, Амурскую область и Камчатский край). В 2005 году было приобретено ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» (лицензия на Сахалинскую область), в 2007 году - ЗАО «Корпорация «Северная Корона» (Иркутская область). В 2011 году «Вымпелком» купил ОАО «Новая телефонная компания» (НТК, Владивосток), входящего в десятку крупнейших российских операторов по абонентской базе.

«В 2007 году мы («Вымпелком») выиграли три лота на частоты 2G, но в начале 2010 года сдали лицензии обратно, чтобы иметь право на участие в новом конкурсе на GSM, который включал частоты в Приморье. В 2011 году мы получили разрешение на оказание услуг GSM во всех субъектах Дальнего Востока», - напомнил в ходе пресс-конференции Владимир Копыл.

По его словам, в 2012 году «Вымпелком» планирует построить на Дальнем Востоке 3,2 тыс. км новых зоновых ВОЛС (волоконно-оптические линии связи). Также рассматривается возможность запуска HSPA+ (технология беспроводной широкополосной радиосвязи, использующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к сетям WCDMA/UMTS), дающую скорость до 21 Мбт/c.

Также «Вымпелком» планирует в течение нескольких месяцев завершить техническую интеграцию НТК, а до конца года полностью интегрировать ее в состав группы.

«Техническую интеграцию мы планируем завершить в ближайшее время», - пояснил Владимир Копыл.

Пока сети НТК и «Вымпелкома» во Владивостоке дублируют друг друга, что связано с выполнением компаниями обязательств по лицензионным соглашениям. После присоединения НТК, по словам топ-менеджера, наличие двух сетей обеспечит более высокую емкость сети.

По словам Владимира Копыла, что абонентская база обеих компаний выросла по итогам 2011 года. Всего у «Вымпелкома» на Дальнем Востоке порядка 2 млн абонентов, с НТК - 3 млн.

В 2011 году, после покупки НТК, менеджмент «Вымпелкома» сообщал, что интеграция компании будет проходить в три этапа: на первом будет формироваться единая организация команды, на втором будут объединены инфраструктура и биллинг, на третьем - завершено юридическое присоединение. Менеджерская команда НТК и местного представительства «Вымпелком» уже объединены, сейчас ведется работа по второму этапу.

Владимир Копыл отмечает, что вопрос перевода сетей «Вымпелкома» и НТК на единую сеть «сложный, но решаемый». По словам менеджера, единый вендор (англ. vendor - продавец, торговец) определен, и оборудование уже поступает в Приморье. По сведениям «ЗР», им станет китайская Huawei. Есть данные, что все подрядные работы «Вымпелкома» в Приморье будут отданы Huawei на аутсорсинг. В случае успешной практики, китайский концерн распространит эту практику на другие регионы России.

Не обойдена вниманием и тема подготовки сетей к саммиту АТЭС. В результате проводимых работ по модернизации и расширению сети абоненты «Билайн», которые прибудут в Приморье для участия в саммите, получат доступ к услугам двухдиапазонной сети 2G/3G на всех основных объектах, включенных в программу мероприятий: аэропорт Владивосток, о. Русский, гостевой маршрут саммита, а также непосредственно материковая часть города Владивосток. Также «Билайн»-Бизнес обеспечит подключение к телефонии и к Интернету возводимых во Владивостоке отелей Hyatt, что позволит организовать Wi-Fi-доступ для гостей.

В рамках подготовки к мероприятию, на о.Русский будут введены в эксплуатацию 10 базовых станций 3G «Билайн» и GSM НТК. Кроме этого, базовые станции 3G будут размещены в международном терминале аэропорта и на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где и состоятся основные события саммита.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».