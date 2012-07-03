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Региональные конкурсы на LTE могут быть отложены
Роскомнадзор определил 11 регионов РФ, в которых есть возможность проведения конкурсов на частоты для LTE в диапазоне 2,5-2,7 Ггц, но сроки конкурсов будут зависеть от решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), сообщил глава ведомства Александр ЖАРОВ.
По его словам, в этих регионах частотный ресурс «в значительной степени чисты и готов к оказанию услуг LTE». Роскомнадзор отправил информацию в Минкомсвязи и ждет следующего заседания ГКРЧ, на которое этот вопрос может быть вынесен. Александр Жаров ожидает, что оно состоится не ранее сентября. Глава Роскомнадзора не уверен, «стоит ли спешить и сейчас уже проводить конкурсы на 11 регионов». «Это вопрос, который требует анализа. Техническая готовность в 11 регионах есть, а когда это произойдет, это решение ГКРЧ», - отметил Жаров.
"Золотой Рог".
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