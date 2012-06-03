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Готов проект о бесплатном сохранении номера при смене оператора
31 мая, ZRPRESS.
Разработать предложения по введению в РФ услуги переносимости номеров в сетях сотовой связи (MNP, Mobile number portability) поручил Минкомсвязи в начале апреля нынешний премьер Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост главы государства.
Документ должен был быть
подготовлен к 1 июля.
Платы и разрешений не нужно
Согласно проекту, опубликованному на сайте министерства, услугу сохранения номера при смене оператора предлагается сделать бесплатной для абонента.
Основанием для перенесения номера от одного оператора к другому будет решение абонента, разрешения федерального органа власти для этого не потребуется. В настоящее же время ресурсы нумерации выделяются и закрепляются за соответствующими операторами, которые выделяют их абонентам. Передача ресурса нумерации от одного оператора к другому допускается только по основаниям, предусмотренным законом "О связи", с согласия федерального органа исполнительной власти в области связи.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, порядок и процедура передачи номеров будут детализированы путем внесения изменений в правила распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи РФ, утверждаемых правительством.
Воспользоваться услугой переносимости номера абонент сможет только в случае отсутствия задолженности перед оператором, от которого он уходит. Оператор, в свою очередь, будет обязан по заявлению абонента в течение трех дней обеспечить возможность использования телефонного номера в сети другого оператора.
База данных
Для технической реализации права абонента на сохранение номера при смене оператора потребуется создание и ведение специальной базы данных, в которую операторы обязаны будут предоставлять информацию о таких абонентах. Согласно законопроекту, порядок создания и ведения такой базы данных будет устанавливаться правительством РФ, а финансировать расходы, связанные с ее функционированием, должны будут операторы.
"Представляется, что создание и функционирование такой базы данных будет обеспечиваться отдельной структурой, определяемой на конкурсной основе (далее - оператор базы данных). Затраты оператору базы данных на ее создание и функционирование будут возмещаться всеми операторами связи, которые оказывают услуги подвижной радиосвязи, в порядке, установленном указанным выше документом", - говорится в пояснительной записке.
В ней отмечается, что единовременные затраты на создание базы данных, по экспертной оценке, составят до 10 миллионов долларов. В министерстве полагают, что база данных может быть изначально создана за счет собственных средств оператора базы данных, а затем сотовые операторы возместят эти затраты. Текущие затраты, связанные с обеспечением функционирования такой базы данных, оцениваются в сумму до 1 миллиона долларов ежегодно. Принципы распределения затрат между операторами связи, которые оказывают услуги подвижной радиосвязи, планируется определить в правилах оказания услуг подвижной связи.
Цена вопроса
Законопроект не потребует привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, однако потребует существенных расходов сотовых операторов связи, говорится в пояснительной записке. В частности, по экспертным оценкам, суммарные затраты на модернизацию сетей сотовой связи могут составить до 400 миллионов долларов, не считая дополнительных затрат на реализацию процесса переноса номера.
В России вопрос введения услуги сохранения номера при смене оператора - в сетях как сотовой, так и фиксированной связи (number portability, NP) - обсуждается с 2005 года. Мининформсвязи (предшественник Минкомсвязи) еще в 2005 году разработало проект документа, регламентирующего порядок внедрения NP, однако документ так и не был утвержден. После реорганизации министерства в 2008 году рассмотрение вопроса было приостановлено.
Осенью 2009 года научно-технический совет нового Минкомсвязи вернулся к нему. Тогда чиновники заявили, что выступают за введение NP, но не намерены предпринимать никаких административных мер в этой связи. Осенью 2010 года ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) направило в Минкомсвязь предложения о внедрении MNP. По предложенной МТТ схеме, ориентировочно сроки переносимости номера должны были составлять 20 дней, а стоимость переноса одного номера - около 20 долларов.
В октябре 2011 года глава Минкомсвязи Игорь Щеголев заявил, что в министерстве считают экономически нецелесообразным внедрять в России услугу NP. Согласно расчетам, проведенным министерством совместно с операторами, инвестиции в создание такой системы будут достаточно велики, и чтобы их окупить, потребуется повышение тарифов.
Позиция операторов
Российские операторы скептически восприняли идею введения MNP - по их мнению, это дорого и вряд ли будет популярно среди абонентов.
По оценке крупнейшего сотового оператора РФ - ОАО "МТС" - введение MNP только для операторов "большой тройки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" ) может обойтись почти в 400 миллионов долларов. При этом, по оценкам исследовательской компании "Ромир", на сегодня лишь около 2% абонентской базы потенциально заинтересованы в переносимости номеров, отметили в МТС.
Операторы также опасались, что внедрение NP может привести к активизации перетока абонентов. При этом наибольшую опасность NP представляет для операторов, в абонентской базе которых высока доля корпоративных клиентов, для которых сохранение своего номера очень важно при переходе к другому оператору, и отсутствие NP сдерживает их от миграции.
Мировой опыт
Впервые в мире услуга переносимости фиксированных номеров была внедрена в 1995 году в Гонконге, мобильных номеров - в 1997 году в Сингапуре.
По данным американской компании Neustar Inc. (специализируется на NP-решениях), представленных в июне 2011 года, MNP используется в 65 странах, планируется внедрение еще в 20 странах в ближайшие два года.
В США, по данным Стэндфордского института экономических исследований, после внедрения MNP тарифы на услуги связи снизились в среднем на 4-4,5%, при этом совокупное снижение расходов абонентов составило около 120 миллионов долларов в месяц.
В Европе после введения MNP было зафиксировано снижение тарифов на мобильную связь в среднем на 4%, на фиксированную - до 11%.
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