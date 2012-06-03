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Через пару лет сигареты в России могут подорожать сильнее, чем это ожидается сейчас
3 июня, ZRPRESS. Минфин не исключает, что с 2014 года акцизы на табак начнут повышать еще более ускоренными темпами.
Об этом в ходе VI Всероссийского налогового конгресса заявил директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Илья Трунин, пишет корреспондент "Клерк.Ру" Сергей Васильев.
Акцизы на табачную продукцию и алкоголь - давнее и проверенное средство наполнения бюджета. Сегодня этот инструмент активно использует и российское правительство. «У нас, конечно уже была волна повышения акцизов на табак, но розничные цены на сигареты до сих пор гораздо ниже, чем в Европе, - заметил Трунин. - Между тем мы понимаем, что потребление этой продукции надо сокращать. Это вообще задача не налоговая, это задача здравоохранения.
Поэтому мы не исключаем, что ставки акцизов на табак могут быть повышены значительнее, чем это предусмотрено действующим Налоговым кодексом. Вряд ли это произойдет в 2013 году, но с 2014-го, очевидно, надо будет об этом думать. Все дополнительные доходы по этой статье будут передаваться субъектам Федерации».
Представитель Минфина сообщил, что на следующей неделе начнутся межгосударственные переговоры по этому вопросу с партнерами России по Таможенному союзу. Как известно, в Казахстане и Белоруссии акцизы на табак более низкие, поэтому чиновники опасаются, что в Россию хлынут потоки сигарет из этих стран.
«Золотой Рог».
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