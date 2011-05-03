www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

ДВФУ начал работу по взаимодействию с госкомпаниями

03 Мая 2011, 01:58 | Дальний Восток

Дальневосточный федеральный университет начал активную работу по взаимодействию с госкомпаниями в рамках их Программ инновационного развития (ПИР), а также по вхождению в Правительственный перечень Технологических платформ.

Основная задача ПИРов - модернизация национальной экономики, расширение частно-государственного партнерства. Ведущая роль в этом процессе отведена высшим учебным заведениям России. По информации Министерства образования и науки Российской Федерации ДВФУ является одним из лидеров в списке 160 вузов России, направивших свои предложения о сотрудничестве в госкомпании, разрабатывающие программы инновационного развития.

Как сообщил проректор по науке и инновациям ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН, уже шесть ведущих государственных корпораций подтвердили намерение включить университет в свои программы инновационного развития. Среди них - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (в том числе 9 региональных компаний), ОАО «Объединенная судостроительная компания», ОАО «РусГидро», ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген»», ОАО «Концерн «Моринформсистемы - АГАТ»», ОАО «Корпорация Росхимзащита».

- Могу привести примеры участия ДВФУ в инновационных проектах госкорпораций. Так, вместе с «РАО ЕЭС Востока» Федеральный университет будет реализовывать проект «Создание Научно-производственного комплекса ДВФУ как центра коллективного пользования по направлениям «Энергосберегающие технологии» и «Нетрадиционная энергетика» на о. Русский». С компанией «АГАТ» мы сотрудничаем по реализации совместных проектов в области гидроакустики и биотехнологии, а также подготовки аспирантов по этим направлениям. Примеров немало, проекты рассчитаны на несколько лет и подразумевают достаточное финансирование. Но их должно быть больше, сейчас ДВФУ активно над этим работает, - говорит Анвир Фаткулин.

Ведется работа и по выхождению Дальневосточного федерального университета в Технологические платформы. В настоящий момент ДВФУ является участником 9 технологических платформ, ведутся переговоры по вхождению в еще 6 ТП. Многие из них пересекаются с приоритетными направлениями Программы развития ДВФУ, например, Медицина будущего, Освоение океана, Технологии добычи нефти и использования попутного нефтяного и сланцевого газа и т.д.

Не остается в стороне Федеральный университет и от инновационного развития экономики Приморского края, причем многие проекты перекликаются с приоритетами Программы развития ДВФУ: проекты по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья; развитие производственных секторов экономики; развитие транспортно-логистического направления и др.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru