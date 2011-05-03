ДВФУ начал работу по взаимодействию с госкомпаниями

Дальневосточный федеральный университет начал активную работу по взаимодействию с госкомпаниями в рамках их Программ инновационного развития (ПИР), а также по вхождению в Правительственный перечень Технологических платформ.

Основная задача ПИРов - модернизация национальной экономики, расширение частно-государственного партнерства. Ведущая роль в этом процессе отведена высшим учебным заведениям России. По информации Министерства образования и науки Российской Федерации ДВФУ является одним из лидеров в списке 160 вузов России, направивших свои предложения о сотрудничестве в госкомпании, разрабатывающие программы инновационного развития.

Как сообщил проректор по науке и инновациям ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН, уже шесть ведущих государственных корпораций подтвердили намерение включить университет в свои программы инновационного развития. Среди них - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (в том числе 9 региональных компаний), ОАО «Объединенная судостроительная компания», ОАО «РусГидро», ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген»», ОАО «Концерн «Моринформсистемы - АГАТ»», ОАО «Корпорация Росхимзащита».

- Могу привести примеры участия ДВФУ в инновационных проектах госкорпораций. Так, вместе с «РАО ЕЭС Востока» Федеральный университет будет реализовывать проект «Создание Научно-производственного комплекса ДВФУ как центра коллективного пользования по направлениям «Энергосберегающие технологии» и «Нетрадиционная энергетика» на о. Русский». С компанией «АГАТ» мы сотрудничаем по реализации совместных проектов в области гидроакустики и биотехнологии, а также подготовки аспирантов по этим направлениям. Примеров немало, проекты рассчитаны на несколько лет и подразумевают достаточное финансирование. Но их должно быть больше, сейчас ДВФУ активно над этим работает, - говорит Анвир Фаткулин.

Ведется работа и по выхождению Дальневосточного федерального университета в Технологические платформы. В настоящий момент ДВФУ является участником 9 технологических платформ, ведутся переговоры по вхождению в еще 6 ТП. Многие из них пересекаются с приоритетными направлениями Программы развития ДВФУ, например, Медицина будущего, Освоение океана, Технологии добычи нефти и использования попутного нефтяного и сланцевого газа и т.д.

Не остается в стороне Федеральный университет и от инновационного развития экономики Приморского края, причем многие проекты перекликаются с приоритетами Программы развития ДВФУ: проекты по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья; развитие производственных секторов экономики; развитие транспортно-логистического направления и др.