Каждый пятый смартфон к 2014 г. будет иметь NFC-модуль

По данным доклада исследовательской компании Juniper, к 2014 г. 20% смартфонов во всем мире будут оборудованы системой NFC – сообщает новый доклад исследовательской компании Juniper.

Отчет Juniper формируется на основе анализа нескольких параметров рынка, включая действия пользователей, характер сделок, стоимость купонов NFC и суммы розничных платежей. Согласно полученным данным, к 2014 г. NFC-технология распространится по всему миру. К этому времени ею будут оснащены почти 300 млн смартфонов.

Кроме того, результаты отчета показали, что большинство мобильных устройств с технологией NFC будут выпущены в Северной Америке и Западной Европе. Специалисты Juniper прогнозируют, что платежи NFC и розничная маркетинговая стратегия, использующая возможности мобильной связи, вероятно, станут широко распространяться среди владельцев смартфонов этих территорий.

Исследование также показало, что рост сервисов бесконтактной платы, к которым относится технология NFC, будет стимулироваться различными стартапами мобильных операторов. Это приведет к тому, что в 20 странах мира технология станет лидировать уже к концу 2012 г.