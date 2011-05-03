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Каждый пятый смартфон к 2014 г. будет иметь NFC-модуль
По данным доклада исследовательской компании Juniper, к 2014 г. 20% смартфонов во всем мире будут оборудованы системой NFC – сообщает новый доклад исследовательской компании Juniper.
Отчет Juniper формируется на основе анализа нескольких параметров рынка, включая действия пользователей, характер сделок, стоимость купонов NFC и суммы розничных платежей. Согласно полученным данным, к 2014 г. NFC-технология распространится по всему миру. К этому времени ею будут оснащены почти 300 млн смартфонов.
Кроме того, результаты отчета показали, что большинство мобильных устройств с технологией NFC будут выпущены в Северной Америке и Западной Европе. Специалисты Juniper прогнозируют, что платежи NFC и розничная маркетинговая стратегия, использующая возможности мобильной связи, вероятно, станут широко распространяться среди владельцев смартфонов этих территорий.
Исследование также показало, что рост сервисов бесконтактной платы, к которым относится технология NFC, будет стимулироваться различными стартапами мобильных операторов. Это приведет к тому, что в 20 странах мира технология станет лидировать уже к концу 2012 г.
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