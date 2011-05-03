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Путин пригласил Швецию в проект ГЛОНАСС

03 Мая 2011, 01:58 | Дальний Восток

Премьер-министр России Владимир ПУТИН пригласил Швецию к сотрудничеству в рамках проекта ГЛОНАСС, тем более что скандинавская страна уже пользуется услугами российской навигационной системы.

«У нас хорошее поле для сотрудничества. Швеция активно сейчас пользуется услугами ГЛОНАСС, соответствующие структуры располагают технологиями, возможностями работать на земле, развивают наземную часть, и могли бы быть нашими хорошими, в полном смысле этого слова, стратегическими партнерами», – заявил Путин перед началом российско-шведских переговоров в широком составе. Он отметил, что в настоящее время Россия успешно реализует проект ГЛОНАСС, на орбите находится спутниковая группировка из 23 космических аппаратов. «В ближайшее время будет 29–30 аппаратов», – говорит премьер-министр России.

Шведская компания систем навигации Swepos стала первой иностранной фирмой, которая начала использовать российские технологии ГЛОНАСС. «Он работает лучше в северных широтах, потому что его спутниковые орбиты расположены выше, и мы видим их лучше, чем GPS спутники», – сказал Бо ЙОНССОН, замруководителя геодезического исследовательского подразделения Swepos.

Автор: По сообщениям информагентств
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