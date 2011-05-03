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Покупатели стали более рациональными

03 Мая 2011, 01:58 | Дальний Восток

О рынке покупателя, который сменил рынок продавца в индустрии жилой недвижимости, сейчас говорят все. Покупатели стали более рациональными, более опытными, более осторожными, и их интересуют только те объекты, которые отвечают определенным качественным характеристикам. И все чаще речь идет о покупке недвижимости за городом.

На первом месте, по мнению Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ, директора по маркетингу компании «АЛЛТЕК Девелопмент», стоит комбинация базового продукта и услуги: участок земли в организованном поселке с центральными коммуникациями, охраной, организованной общественной территорией, дорогами и подряд на строительство дома или готовый дом. Этот уровень самый очевидный – все элементы должны соответствовать элитному позиционированию. Также все больше внимания покупатели уделяют совокупности дополнительных характеристик – прозрачность и гибкость контракта, наличие дополнительных услуг, высококвалифицированный личный менеджер, к которому можно будет обратиться по всем возникающим вопросам. Сюда же входит необходимая социальная инфраструктура, где уже многие покупатели хотят видеть не только магазины и спортивные сооружения, но и детские дошкольные и школьные учреждения.

На выбор покупателя также влияет расширенная услуга, например, клуб для жителей поселка: не только выделенное место, но и централизованная организация досуга; другие специфические инфраструктурные объекты, например поле для гольфа или яхт-клуб, а также уникальные природные характеристики или ландшафтный дизайн общественной территории, однородное социальное окружение и т. д.

Кроме этого, на рынке элитной загородной недвижимости продажи часто происходят по рекомендациям друзей. Поэтому удовлетворенность уже купивших клиентов также является очень важным фактором спроса на объект. Внимательное и качественное обслуживание на этапе строительства – индикатор того, каким будет качество жизни в дальнейшем, после сдачи поселка.

Автор: "Интерфакс-АНИ"
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