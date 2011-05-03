В России увеличилось производство цемента, бетона и кирпича

В России производство цемента в прошлом месяце увеличилось на 15,8% к уровню марта 2010 года и составило 3,7 млн тонн. Такие статистические данные опубликовала ИК СМПРО.

Эксперты сообщают, что, несмотря на увеличение объемов производства и потребления цемента, средняя цена на цемент практически не меняется – в январе 2011 г. цена снизилась на 2,2%, в феврале 2011 – на 1,3%, в марте – увеличилась на 1,7%, до 2,2 тыс. руб./т цемента (цена производителя без НДС и доставки).

Производство товарного бетона в марте 2011 года также увеличилось на 18,6% к уровню марта прошлого года и составило 1,4 млн куб. м, в январе-марте 2011 года увеличилось на 20,2% к соответствующему периоду 2010 года и составило 3,3 млн куб. м. Среднемесячная цена (цена производителя без НДС и доставки) выросла в прошлом месяце на 13,4% по отношению к февралю 2011 года и составила 3187 руб./куб. м. С начала года цена увеличилась на 17%.

Согласно исследованию ИК СМПРО, в прошлом месяце продемонстрировало рост и производство строительного кирпича, увеличившись на 18,9% к уровню марта 2010 года. Общий объем производства в январе-марте 2011 года увеличился на 22,4% к соответствующему периоду 2010 года.