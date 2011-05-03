Обманутыми дольщиками займутся региональные комиссии

Специальные комиссии по решению проблем обманутых дольщиков будут созданы в каждом регионе России, сообщил «Интерфаксу» координатор движения «Однодольщики» Игорь ГУЛЬЕВ.

«В Министерстве регионального развития прошла встреча, на которой было принято решение о создании в каждом регионе комиссии по решению проблем дольщиков», - сказал И.Гульев.

Он отметил, что после майских праздников на сайте Министерства регионального развития будут размещены контакты ответственных за эту работу лиц.

«Также мы договорились, что передадим полный исчерпывающий список проблемных объектов, где пострадали граждане - участники долевого строительства. В Минрегионе обещали сверить наш список со своим», - добавил И. Гульев.

Также он отметил, что в скором времени состоится съезд обманутых дольщиков.