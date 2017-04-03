В авиакомпании "Аврора" уже лето

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», перешла на летнее расписание полётов, которое будет действовать до 28 октября 2017 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В рамках летнего расписания «Аврора», сообщает пресс-служба компании, будет осуществлять полеты по 48 направлениям из трёх базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска.

Внутрироссийские направления из Южно-Сахалинска будут представлены регулярными рейсами «Авроры» во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Международные направления из Южно-Сахалинска представлены четырьмя регулярными рейсами в Сеул, Харбин, Токио и Саппоро. Рейсы в Сеул будут выполняться три раза в неделю, в Токио и Саппоро – по два раза в неделю, в Харбин – один раз в неделю. В летнее расписание авиакомпании включены социально значимые рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Южно-Курильск, Курильск. Жители самых отдалённых районов Дальнего Востока могут летать с удобными стыковками по всей маршрутной сети авиакомпании «Аврора».

В новом расписании значительно увеличится количество международных рейсов «Авроры» из Владивостока. Так, вновь появится востребованный в курортный период рейс в Далянь. В этот город самолёты «Авроры» будут летать три раза в неделю. Помимо этого, «Аврора» предлагает ещё шесть международных рейсов из Владивостока. Это Сеул (ежедневно), Пусан (шесть рейсов в неделю), Гонконг (один раза в неделю), Пекин (два раза в неделю), Харбин (три раза в неделю) и Токио (три раза в неделю). Сеть внутренних рейсов авиакомпании «Аврора» из Владивостока представлена городами Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. Кроме того, в летнем расписании рейсов из Владивостока появился ещё один российский город – Якутск.

В летнем расписании «Авроры» предусмотрено ежедневное выполнение внутрикраевых рейсов по маршруту Владивосток – Дальнегорск и Владивосток – Терней, десять рейсов в неделю по маршруту Владивосток – Кавалерово, четыре рейса в неделю Владивосток – Дальнереченск, два рейса в неделю из Владивостока в Пластун и пять рейсов в неделю Владивосток – Преображение. Из Тернея четыре раза в неделю выполняются рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку. Благодаря удобному расписанию пассажиры внутрикраевых рейсов по прибытию во Владивосток имеют возможность вылететь в центральную часть России или в страны Юго-Восточной Азии.

Маршрутная сеть регулярных международных рейсов из Хабаровска представлена городами Пекин (два раза в неделю), Сеул (11 раз в неделю), Харбин (три раза в неделю). Авиакомпания «Аврора» ежедневно будет выполнять рейсы из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, пять раз в неделю – в Благовещенск, два раза – в Тынду, девять раз – в Оху, три раза – в Шахтёрск.

Полёты в летнем расписании «Авроры» будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей: Airbus A319, Q400, DHC-6. Более подробно ознакомиться с новым летним расписанием авиакомпании «Аврора» и прибрести билет можно на сайте www.flyaurora.ru.