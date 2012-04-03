Интернет дешевеет, но не для дальневосточников

За прошедший год доступ в Сеть подешевел вдвое, а среднемесячная аудитория в 2011 году выросла на 17% и достигла 54,5 млн пользователей.

Дальневосточный регион демонстрирует самый большой прирост интернет-аудитории в России - 29% за год, при этом в регионе остается самая низкая скорость Интернета - всего 1 Мбит/с. Местные интернет-услуги самые дорогие в России: пользователи в среднем отдают за них 507 рублей в месяц. Для сравнения: месячные расходы за доступ в Сеть в Центральном округе в десять раз меньше и составляют всего 49 рублей.

«Золотой Рог».