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Интернет дешевеет, но не для дальневосточников
03 Апреля 2012, 23:50 | Дальний Восток
За прошедший год доступ в Сеть подешевел вдвое, а среднемесячная аудитория в 2011 году выросла на 17% и достигла 54,5 млн пользователей.
Дальневосточный регион демонстрирует самый большой прирост интернет-аудитории в России - 29% за год, при этом в регионе остается самая низкая скорость Интернета - всего 1 Мбит/с. Местные интернет-услуги самые дорогие в России: пользователи в среднем отдают за них 507 рублей в месяц. Для сравнения: месячные расходы за доступ в Сеть в Центральном округе в десять раз меньше и составляют всего 49 рублей.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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