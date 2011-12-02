В Амурской области начал работать новый молочный завод

2 декабря, ZRPRESS. В Амурской области в городе Райчихинск открылся модульный завод по переработке молока. Это новое технологичное производство, которое работает на натуральном продукте и в сутки перерабатывает четыре тонны молока, сообщает официальный сайт города.

Уже сегодня завод выпускает молоко, сметану, творог, кефир, ряженку. Продукты пришлись по вкусу жителям Райчихинска. Работники предприятия отмечают, что в ближайшее время будет представлен более широкий ассортимент кисломолочной продукции, сообщает ИА "Порт Амур".

— Открытие нового производства на территории нашего города — это знаковое событие, — отметил глава Райчихинска Владимир Шумилов. — Ведь это не только возможность реализации молока фермерскими хозяйствами, а значит и развития молочного животноводства, но еще и новые рабочие места, качественная и свежая продукция для горожан. По программе развития моногорода Райчихинский молочный завод — первый производственный объект, пуск которого удалось осуществить благодаря помощи правительства Амурской области.



