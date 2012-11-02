Индекс ММВБ упал до минимумов августа

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Дальше cудьбу рынка решать будет статистика из США.

НА РЫНКАХ:

Пробив 1420 по ММВБ, индекс взял курс на стремительное снижение и скатился к 1410 – это минимальные значения с августа. Надо отметить, что падает российский рынок почти в одиночку: индикатор европейских индексов EURO STOXX50 и фьючерс на S&P500 торгуются вблизи своих вчерашних цен закрытия. Да и нефтяные котировки не были замечены в сильном снижении, всего минус 0,3%. Цены на промышленные металлы и вовсе прибавляют более чем по 1%. Подробнее в аналитическом обзоре от экспертов Владивостокского филиала ФГ БКС.

Позитив промышленных металлов основан на китайской статистике: утром вышли данные о росте официального промышленного индекса PMI с 49,8 до 50,2. Это увеличило надежды на скорое восстановление экономики Поднебесной. Впрочем, для российских рынков это также должно было стать позитивом, но, видимо, технические уровни сегодня играют несколько большую роль.

На графике фьючерса на индекс РТС можно заметить, как модель консолидации - расширяющийся треугольник была успешно реализована пробитием уровня 141900 в сторону своего предыдущего тренда, т.е вниз. И, учитывая, что в большинстве случаев после пробития треугольников дальнейшие движение происходит на величину никак не меньшую, чем самая широкая волна в данной модели, можно в самом ближайшем времени ждать достижения отметки в районе 139700.

График

На снижение российских индексов непосредственное влияние оказывают сегодня акции НОВАТЭКа. Котировки рухнули уже почти на 8%. Катализатором стали новости о том, что Интер РАО может перестать закупать газ у НОВАТЭКа. Если учесть, что НОВАТЭК поставляет Интер РАО практически 25% своей добычи, то потеря для газовой компании будет действительно очень значимой.

А вот сменить основного поставщика Интер РАО планирует на Роснефть, у которой кроме этой позитивной новости сегодня вышла еще и очень хорошая отчетность по МСФО. Чистая прибыль компании в январе-сентябре возросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 16,1% до 2,268 трлн рублей. Котировки компании на этих новостях выглядят много лучше рынка и прибавляют практически 1%.

В лидерах роста сегодня акции Белона(+3,5%) и Разгуляя (+2,9%). А лидерами снижения стали НОВАТЭК (-7,3%) и ТГК-9 (-6,4%), отчетность которой крайне не порадовала участников торгов. По РСБУ за 9 месяцев компания получила 857 млн убытка, а выручка составила всего 32 млрд рублей.

Во второй половине дня следует пристально следить за статистикой из Америки: в 16:15 мск публикуются данные по занятости в частном секторе от ADP; в 16:30 появится статистика по заявкам на пособие по безработице, а в 18:00 выйдет очень ожидаемый индекс деловой активности в производственном секторе США. Если статистика не порадует, стоит приготовиться к очередной волне распродаж. После преодоления ключевой отметки в 1420 перед индексом ММВБ открывается прямая дорога к 1390. Остается только рассчитывать на то, что в преддверии выборов весь негатив будет заблокирован, и тогда ММВБ еще сможет вернуться на сданные сегодня позиции.

В ДЕТАЛЯХ Позитивные факторы:

1. Рост промышленных металлов; 2. Статистика из Китая.

Негативные факторы:

1. Пробитие важных технических уровней; 2. Негативные новости по газовому сектору.