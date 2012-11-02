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Электромеханическое оборудование для общепита
В любом современном магазине самообслуживания вы без труда найдёте отделы, где выложено большое количество разнообразных расфасованных и готовых к употреблению продуктов питания. Сыры, колбасная нарезка, хлеб и овощи выложены аккуратными кусочками определённого диаметра и толщины. У этих продуктов идеальный внешний вид, они так и просятся на стол покупателя.
Сейчас полуфабрикаты и нарезка один из распространенных способов продаж. Такая форма подачи продуктов питания очень популярна у населения, ведь при этом существенно сокращается время приготовления пищи - она уже подверглась первичной обработки в той или иной форме и почти готова к употреблению.
Широкий ассортимент и презентабельный внешний вид выложенного товара был бы не возможен без использования на пищевых производствах современного высокотехнологичного оборудования.
Электромеханическое оборудование для нарезки продуктов питания
Функция нарезки здесь возложена на промышленные слайсеры. Эти аппараты можно использовать для мяса, колбасных изделий, сыров, рыбы. Слайсеры представлены различными моделями, отличающимися по габаритам и производительности.
Как правило, крупногабаритные модели используются на предприятиях пищевой промышленности, они выделяются более высокой производительностью и соответственно большим энергопотреблением. Негабаритные слайсеры великолепно подходят для производства нарезки в торговле и на предприятиях общественного питания, где они могут быть легко размещены на кухне и в подсобных помещениях.
Полуфабрикаты и оборудование для их производства
Для производства полуфабрикатов на предприятиях пищевой промышленности широко используются куттеры-измельчители. Это технологическое оборудование также идеально подходит для работы в пищеблоках ресторанов и столовых, где с их помощью готовится фарш и другие сложные мясные блюда из нескольких компонентов. При помощи куттера можно довести до нужной консистенции не только мясо, овощи и фрукты, но и такие твёрдые ингредиенты как кости и хрящи.
Электромеханическое оборудование для пиццерий
В настоящее время очень популярным форматов заведения в общепите являются пиццерии. Как и на любом современном предприятии, с большими оборотами и объёмами торговли, здесь стараются максимально автоматизировать производственный процесс - в данном случае процесс приготовление пиццы.
Пицца Маргарита, Маринаро, Неаполитано, Дьяболо – всех видов этого популярного блюда не перечесть. Но при всём разнообразии продукта под названием пицца, во всех рецептах обязательно присутствуют нарезанные овощи, сыр, колбаса и другие мясные изделия. Чтобы процесс приготовления не занимал много времени и у пиццайоло под рукой всегда был необходимый объём нужных ингредиентов, в пиццериях также используют электромеханическое оборудование: слайсеры, куттеры и сыротёрки.
В наше время любое пищевое производство не может обойтись без технологического оборудования, позволяющего разнообразить не только способы приготовления продуктов питания, но и существенно увеличиь объёмы производства, давая возможность даже обычному предприятию общепита справиться с любым потоком посетителей.
Поэтому при оснащении предприятия актуальным моментом является выбор технологического оборудования. Для поваров и технологов очень важно выбрать именно ту комплектацию и ту модель, которая соответствует критериям конкретного предприятия. На рынке оборудования для общепита и пищевых производств существует большой объём предложений и разобраться порой бывает нелегко.
Вот уже 19 лет поставками оборудования для предприятий общественного питания и торговли занимается компания «Клён», предлагающая целый комплекс услуг ресторанам, кафе, столовым и магазинам. Здесь вам не только подберут необходимое оборудование, но и обеспечат его сервисное обслуживание.
Вы всегда можете купить сыротёрки, промышленные слайсеры, картофелечистки и куттеры в интернет-магазине компании «Клен».
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