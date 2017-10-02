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В скандале вокруг корейского парома в ход пошли шантаж и клевета
Паромное сообщение из Владивостока в КНДР может возобновиться
По информации представителей морвокзала Владивостока, менеджмент ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ) проводит переговоры по урегулированию ситуации, связанной с возобновлением паромного сообщения направления «Владивосток - Раджин (КНДР)». Однако администрация терминала не исключает, что по вине «ИнвестСтройТреста» сделка может сорваться, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Ранее директор компании Владимир Баранов сообщил, что пока что паром Mangyongbong-92 остается в Раджине, а на территории морвокзала им швартоваться не дают. К другим причалам Владивостока судно по законодательству подходить не может, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы. Баранов отметил, что обратился в Приморскую транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.
В свою очередь, руководство ВМТ обвинило компанию «ИнвестСтройТрест» в использовании незаконных технологий при ведении бизнеса, а также, в шантаже с угрозой клеветы и невыплате долга в размере, превышающем 1,5 млн рублей.
Напомним, грузовое и паромное сообщение между КНДР и Владивостоком стартовало в мае текущего года.Перевозка осуществлялась северокорейским паромом Mangyongbong-926, который ранее курсировал между КНДР и Японией. До этого между КНДР и Россией пассажирские суда не ходили. За все время работы линии было перевезено порядка 350 человек. Менее месяца назад, в сентябре, сообщение было прекращено.
Правда, есть наблюдатели, которые считают, что вся проблема с северокорейским паромом возникла из-за американских санкций. Некоторые стороны, задействованные в обслуживании судна, просто напросто опасаются, что, если они будут участвовать в этом бизнесе, то их компании могут попасть в санкционные списки американцев.
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