В октябре колбаса в России подорожает на 20%

Россельхознадзор с 10 октября вводит запрет на ввоз мяса из-за рубежа и утверждает, что это не приведет к росту цен. Между тем, мясопереработчики накануне не исключили подорожания колбасы и колбасных изделий по причине роста цен на импортное сырье.

Россельхознадзор вводит очередной мясной запрет: с 10 октября будет временно ограничен ввоз продукции на рынок России и других стран Таможенного союза с 12-ти предприятий Франции, пишет BFM.Ru.

В письме, размещенном 27 сентября на официальном сайте Россельхознадзора, говорится о том, что ведомство проинспектировало 19 французских предприятий, поставляющих продукцию на территорию России, Белоруссии и Казахстана.

К семи предприятиям претензий нет, а вот в отношении 12 предприятий (из которых 9 мясоперерабатывающих и 3 молокоперерабатывающих) Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку продукции. В ветеринарную службу Франции направлено письмо с просьбой о проведении служебного расследования в отношении нарушений, выявленных в ходе инспекции.

В июне, напомним, ведомство сообщало о запрете на ввоз животноводческой продукции из 14 стран, в том числе пяти стран ЕС. 10 немецким, пяти бельгийским, двум испанским, одному голландскому и одному шведскому предприятиям временно (в течение 2011 года) запрещено поставлять продукцию в Россию. Дело в том, что в продукции этих предприятий была обнаружена кишечная палочка E.сoli. Параллельно был усилен контроль за 64 предприятиями в 21 стране.

Бразильская ветеринарная служба 6 июля ввела временные ограничения на поставки в Россию продукции с 37 бразильских предприятий.

За период с 24 июня по 18 августа 2011 года Россельхознадзором выявлено 78 случаев нарушений законодательства Таможенного союза в области ветеринарии при ввозе подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров общим весом 6416 тонн. Продукция ввозилась из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Мавритании, Марокко, Мексики, Молдовы, Норвегии, Сербии, Словакии, США, Таиланда, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии.

Запреты на ввоз импортного мяса не вызовут роста цен на внутреннем российском рынке, уверяют в Россельхознадзоре. Они также не связаны с мерами по поддержке отечественных производителей и попыткой стимулировать импортозамещение, заявил BFM.ru пресс-секретарь ведомства Алексей Алексеенко. «Это чисто ветеринарная мера, мера по обеспечению продовольственной безопасности, в данном случае даже продуктовой», — говорит он.

«Но у меня часто складывается впечатление, что это политика», — говорит основатель компании «Дымов» Вадим Дымов. Он указывает, что всякого рода запреты и отсутствие четкой, единой политики по поводу запретов отрицательно сказывается на бизнесе в целом и на настроении бизнеса.

«Беда в том, что у нас рынок мяса является тоже каким-то инструментом политическим. Мне сложно судить, но за все в итоге платит потребитель, — говорит он. — Лоббирование и отстаивание интересов российских предпринимателей, конечно, в приоритетах у всех министерств, но механизм, инструментарий в достижении этих результатов должен быть приемлемым».

Мясоперерабатывающие предприятия России уже предупреждают о возможном росте цен на колбасу и мясные изделия. Их стоимость может вырасти примерно на 15-20% по причине роста курса доллара и роста цен на зарубежное сырье, которое сейчас в основном используется для производства колбасы, подсчитывают эксперты.

Стоит учесть, что правительство не контролирует рост цен на колбасу и колбасные изделия, поскольку они не входят в список социально значимых продуктов.