Торговля в Рунете является весьма привлекательным рынком

За последние месяцы в России резко возросли объемы интернет-продаж одежды и обуви. Генеральный директор крупнейшего в России интернет-магазина OZON.ru Маэль ГАВЭ (Maelle Gavet) в интервью «ЗР» рассказала об основных тенденциях и перспективах российской и зарубежной интернет-коммерции.

- Г-жа Гавэ, известно, что Европейский союз оказывает очень серьезную поддержку бизнес-структурам. В России заниматься предпринимательской деятельностью сложнее. Вы родом из Франции, однако приняли решение жить и вести бизнес именно в России. Почему?

- Да, развивать бизнес в странах Европы действительно намного легче, т.к. нет такого количества всевозможных бюрократических барьеров, какие есть в России. Но на развитие бизнеса влияют и другие макроэкономические факторы. Например, открыть интернет магазин игрушек в Европе или США намного проще, чем в России, поскольку развитая инфраструктура избавляет от каких-либо проблем с организацией доставки товаров до покупателей. 13 лет назад, когда появился OZON.ru, всю систему доставки необходимо было организовывать самостоятельно, с нуля. Сегодня компания лишь 10% продаваемых товаров отправляет через Почту России. Однако у ведения бизнеса в РФ есть и обратная сторона: многие ниши рынка еще не заняты, россиян еще много чем можно удивить. В частности, Рунет также является весьма привлекательным рынком, т.к. он очень активно развивается, а значит, может быть очень прибыльным.

- Отличаются ли сегодня принципы ведения интернет-коммерции в России и за рубежом?

- Да, существуют некоторые отличия, но они, как правило, являются временными и обусловлены разной степенью проникновения Интернета в России и других странах. Так, в 2010 году число российских WEB-пользователей превысило 50 млн человек - это более одной трети всего населения. Но даже 10 лет назад уровень проникновения Интернета в США был выше, чем сегодня в РФ. Такое положение дел оставило определенный отпечаток и на особенностях работы интернет-магазинов. Так, если в США все покупки уже давно оплачиваются только банковскими картами, то в России лишь 20% покупателей доверяют этому способу оплаты. Остальные по-прежнему оплачивают товары наложенным платежом, то есть только после получения заказа. При этом россияне достаточно активно пользуются сегодня банковскими картами, но совершать с их помощью покупки в Интернете все еще опасаются. Однако, уверена, что это лишь вопрос времени. Покупки по картам являются менее выгодными для самих интернет-магазинов, по крайней мере, в России, т.к. банки взимают за это очень большие комиссии. И все же оплата по карте существенно снижает время на обработку заказа и вероятность возврата товара.

Также в России все еще очень сложно создавать сайты для проведения электронных аукционов категории С2С (customer to customer, то есть торги между частными лицами), наподобие американского EBAY.com. Дело в том, что в США существует специальная банковская система PayPal, защищающая аукционных интернет-покупателей от мошенничества. В России такого пока нет.

- Расскажите, пожалуйста, об основных последних тенденциях в российской и зарубежной интернет-коммерции.

- Если говорить о тенденциях, то, во-первых, за последние месяцы в России, как и во многих других странах, резко возросли объемы интернет-продаж одежды и обуви. Данное направление будет продолжать активно развиваться в ближайшее время. Второе место в условном рейтинге товаров уверенно занимают книги и электроника. Реже всего россияне покупают в Интернете канцелярские товары и никогда - автомобили. Вторая основная тенденция - это огромный спрос на электронные книги, вызванный стремительным ростом популярности смартфонов, нетбуков и планшетных компьютеров. Но в России все эти электронные устройства не столь доступны, как в Европе и США, а потому и спрос на электронные книги пока не такой высокий, как за рубежом. Кроме того, развитие интернет-торговли сделало более востребованной и актуальной возможность предпринимателей брать в аренду торговые площадки не только в торговых центрах, но и на сайтах интернет-магазинов, реализуя таким образом свои товары и услуги через Всемирную сеть.

Открыть интернет-магазин сложнее, чем многие думают, хотя этот процесс и становится проще с каждым годом. Необходимо правильно и эффективно решить все вопросы по доставке, оплате товаров и т.п. Необходимо понимать, что интернет-торговля - это всегда человеческий труд. Заказы обрабатывают не роботы. Так, например, у OZON.ru есть 4 филиала - в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, и полгода назад открылся филиал во Владивостоке. Штат сотрудников составляет более тысячи человек, из которых около 150 работают в call-центре. Также более чем в 80 городах РФ есть наши агенты, чья задача - лично доставлять товары до заказчиков, обеспечивая при этом качественный сервис. Компания должна содержать огромные складские помещения. Поэтому сегодня открывается много интернет-магазинов, но также много и закрывается. Конкуренция в интернет-торговле уверенно растет, хотя далеко не все электронные магазины приходятся конкурентами друг другу. Через Интернет сегодня продают и покупают практически все, но один магазин никогда не сможет охватить все сегменты рынка.

- Насколько активно совершают покупки через Всемирную сеть жители Дальнего Востока?

- Если ориентироваться по статистике OZON.ru как наиболее крупного интернет-магазина в России, то на долю ДФО сегодня приходится 6% всех наших продаж. Если смотреть под иным углом, то лишь 35% дальневосточников являются сегодня пользователями Всемирной сети. И только 5-10% этих пользователей совершают покупки в Интернете. Общероссийские показатели, конечно, выше и уверенно достигают 15% от всех потребителей web-ресурсов. Таким образом, создание офиса OZON.ru во Владивостоке было принципиальным решением. Это позволит нам не только повысить качество обслуживания наших дальневосточных заказчиков, но и целенаправленно развивать, стимулировать покупательскую активность в сети Интернет.

Однако, несомненно, существуют и другие объективные факторы, тормозящие проникновение интернет-торговли на ДВ. Прежде всего - это стоимость интернет-соединения, в некоторых субъектах ДФО до сих пор превышающая московские показатели в 10 раз.