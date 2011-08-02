Россияне переезжают в съемное жилье за границей

Зарубежную недвижимость на длительные сроки ежегодно арендуют около 200 тысяч россиян. Дачники предпочитают традиционно туристические направления, и их, по оценкам экспертов, около полумиллиона, сообщает BFM.ru.

Ежегодно за рубеж выезжает не менее 10 млн российских туристов. Подавляющее большинство из них останавливается в отелях, но есть и те, кто предпочитает гостиничному быту домашний. По данным международного агентства недвижимости Gordon Rock, ежегодно за границей арендуют жилье на длительный срок (месяц и более) не менее 200 тысяч россиян. Если к ним приплюсовать и тех, кто снимает дома и квартиры на меньшие сроки, то общее число вполне может достигать 1-1,5 млн человек — точно подсчитать число кратковременных арендаторов, разумеется, невозможно.

Длительная аренда интересна россиянам, работающим или получающим образование за границей — в Германии, Франции, США, Канаде, Китае, Греции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландах, ряде стран Африки и Азии.

Рынок краткосрочной аренды главным образом подпитывают российские туристы. Среди них в большей степени востребованы Китай, Турция, Египет, Финляндия, Германия, Таиланд, Италия, Испания, Греция, Болгария, Кипр, Франции, Украина. В Турции и Китае также снимают жилье «челноки» — как, правило, посуточно. В данном случае речь идет о низкокачественном жилье, которое можно снять за 10-15 долларов в сутки.

Где дешевле

Среди туристов популярны квартиры на побережье или недалеко от горнолыжных и бальнеологических курортов. Эксперты Gordon Rock отмечают, что аренда жилья эконом-класса на популярных у россиян зарубежных курортах — в Египте, Турции, Болгарии, Таиланде, Черногории, южной Италии (Калабрия) и даже Германии и Испании — зачастую обходится дешевле, чем на российских курортах и в Подмосковье.

А гораздо дороже аренда жилья на Кипре, в Северной Италии, на Лазурном берегу Франции и горнолыжных курортах Австрии, Франции и Канады, и этими предложениями пользуются немногие.

Традиционно стоимость аренды жилья начинается от $100-400 в месяц. Речь идет о жилье эконом-класса в Таиланде, Турции, Болгарии, Черногории, Германии, Египте.

Более качественные предложения оцениваются в 700-1500 евро. Как правило, за такую сумму арендуются квартиры и дома на Кипре, Испании, на севере Италии.

Арендные ставки в меньшем по объему и более дорогом сегменте начинаются от $3 тысяч и выше. Как правило, это элитные апартаменты на Лазурном берегу Франции, на горнолыжных курортах Австрии, Франции, Канады, апартаменты в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других мировых столицах.

«Апартаменты в Болгарии или Черногории начинаются от 45-50 евро с человека в сутки, в пик сезона (июль-август) сложно найти менее чем за 60 или даже 80 евро, — рассказала BFM.ru генеральный директор компании «Миэль-DPM» Наталья Завалишина. — На виллы в разных странах цены разные, но если близко к морю, хорошая инфраструктура региона, недалеко от аэропорта, то в сезон цены на небольшую виллу начинаются от 150-200 евро».

Что нужно знать арендаторам

Проще всего арендовать жилье в странах с уже сформировавшимися рынками недвижимости: США и Канаде, а также в западноевропейских странах. Здесь арендаторам доступен максимальный объем информации и гарантированы наиболее безопасные условия заключения сделки. Формирующиеся рынки недвижимости Турции, Таиланда, Болгарии отличаются меньшей прозрачностью и безопасностью. Но рынки долгосрочной аренды, не ориентированные на туристов, везде достаточно стабильны и прозрачны.

Как заработать на аренде

Сегодня уже немало наших соотечественников выступает в роли арендодателей зарубежной недвижимости. Однако, как отмечает Станислав Зингель, потенциальным собственникам важно не смешивать два понятия «покупка для себя» и «покупка для инвестиций». Иными словами, тот объект, который россиянин покупает для себя, зачастую оказывается слабо привлекательным с точки зрения получения рентного дохода.

Опрошенные BFM.ru эксперты единодушно порекомендовали тем, кто планирует зарабатывать на сдаче заграничного жилья в аренду, не покупать «самостоятельные» объекты, поскольку они не гарантируют стабильного уровня дохода и требуют больших инвестиций.

«Надо выбирать объекты с управляющими компаниями, фактически апарт-отели, чтобы апартаменты сдавались», — отметила Наталья Завалишина.

«Уровень дохода (4-7% годовых) при сдаче «самостоятельного объекта в аренду, как правило, ниже, чем при инвестировании путем покупки апартаментов или гостиничных номеров, — добавил Станислав Зингель. — Ежегодный доход инвестора от сдачи апартаментов в жилых комплексах или апарт-отелях может достигать 15% годовых и более».