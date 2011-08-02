Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне переезжают в съемное жилье за границей
Зарубежную недвижимость на длительные сроки ежегодно арендуют около 200 тысяч россиян. Дачники предпочитают традиционно туристические направления, и их, по оценкам экспертов, около полумиллиона, сообщает BFM.ru.
Ежегодно за рубеж выезжает не менее 10 млн российских туристов. Подавляющее большинство из них останавливается в отелях, но есть и те, кто предпочитает гостиничному быту домашний. По данным международного агентства недвижимости Gordon Rock, ежегодно за границей арендуют жилье на длительный срок (месяц и более) не менее 200 тысяч россиян. Если к ним приплюсовать и тех, кто снимает дома и квартиры на меньшие сроки, то общее число вполне может достигать 1-1,5 млн человек — точно подсчитать число кратковременных арендаторов, разумеется, невозможно.
Длительная аренда интересна россиянам, работающим или получающим образование за границей — в Германии, Франции, США, Канаде, Китае, Греции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландах, ряде стран Африки и Азии.
Рынок краткосрочной аренды главным образом подпитывают российские туристы. Среди них в большей степени востребованы Китай, Турция, Египет, Финляндия, Германия, Таиланд, Италия, Испания, Греция, Болгария, Кипр, Франции, Украина. В Турции и Китае также снимают жилье «челноки» — как, правило, посуточно. В данном случае речь идет о низкокачественном жилье, которое можно снять за 10-15 долларов в сутки.
Где дешевле
Среди туристов популярны квартиры на побережье или недалеко от горнолыжных и бальнеологических курортов. Эксперты Gordon Rock отмечают, что аренда жилья эконом-класса на популярных у россиян зарубежных курортах — в Египте, Турции, Болгарии, Таиланде, Черногории, южной Италии (Калабрия) и даже Германии и Испании — зачастую обходится дешевле, чем на российских курортах и в Подмосковье.
А гораздо дороже аренда жилья на Кипре, в Северной Италии, на Лазурном берегу Франции и горнолыжных курортах Австрии, Франции и Канады, и этими предложениями пользуются немногие.
Традиционно стоимость аренды жилья начинается от $100-400 в месяц. Речь идет о жилье эконом-класса в Таиланде, Турции, Болгарии, Черногории, Германии, Египте.
Более качественные предложения оцениваются в 700-1500 евро. Как правило, за такую сумму арендуются квартиры и дома на Кипре, Испании, на севере Италии.
Арендные ставки в меньшем по объему и более дорогом сегменте начинаются от $3 тысяч и выше. Как правило, это элитные апартаменты на Лазурном берегу Франции, на горнолыжных курортах Австрии, Франции, Канады, апартаменты в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других мировых столицах.
«Апартаменты в Болгарии или Черногории начинаются от 45-50 евро с человека в сутки, в пик сезона (июль-август) сложно найти менее чем за 60 или даже 80 евро, — рассказала BFM.ru генеральный директор компании «Миэль-DPM» Наталья Завалишина. — На виллы в разных странах цены разные, но если близко к морю, хорошая инфраструктура региона, недалеко от аэропорта, то в сезон цены на небольшую виллу начинаются от 150-200 евро».
Что нужно знать арендаторам
Проще всего арендовать жилье в странах с уже сформировавшимися рынками недвижимости: США и Канаде, а также в западноевропейских странах. Здесь арендаторам доступен максимальный объем информации и гарантированы наиболее безопасные условия заключения сделки. Формирующиеся рынки недвижимости Турции, Таиланда, Болгарии отличаются меньшей прозрачностью и безопасностью. Но рынки долгосрочной аренды, не ориентированные на туристов, везде достаточно стабильны и прозрачны.
Как заработать на аренде
Сегодня уже немало наших соотечественников выступает в роли арендодателей зарубежной недвижимости. Однако, как отмечает Станислав Зингель, потенциальным собственникам важно не смешивать два понятия «покупка для себя» и «покупка для инвестиций». Иными словами, тот объект, который россиянин покупает для себя, зачастую оказывается слабо привлекательным с точки зрения получения рентного дохода.
Опрошенные BFM.ru эксперты единодушно порекомендовали тем, кто планирует зарабатывать на сдаче заграничного жилья в аренду, не покупать «самостоятельные» объекты, поскольку они не гарантируют стабильного уровня дохода и требуют больших инвестиций.
«Надо выбирать объекты с управляющими компаниями, фактически апарт-отели, чтобы апартаменты сдавались», — отметила Наталья Завалишина.
«Уровень дохода (4-7% годовых) при сдаче «самостоятельного объекта в аренду, как правило, ниже, чем при инвестировании путем покупки апартаментов или гостиничных номеров, — добавил Станислав Зингель. — Ежегодный доход инвестора от сдачи апартаментов в жилых комплексах или апарт-отелях может достигать 15% годовых и более».
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"