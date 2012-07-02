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Туристов обяжут страховаться минимум на миллион
02 Июля 2012, 15:19 | Дальний Восток
Минфин РФ предлагает ввести для туристов, выезжающих за рубеж, обязательное медицинское страхование минимум на 1 млн руб.
Такая новация содержится в поправках к закону «О туристической деятельности», опубликованных на сайте министерства. Миллионный лимит позволит обеспечить медицинские и медико-транспортные расходы туристов либо медицинскую эвакуацию (репатриацию) останков в случае смерти застрахованного лица, объясняют авторы поправок; к тому же для въезда в Евросоюз и сейчас требуется страховка на 30000 евро (в переводе на российские дензнаки это более 1 млн руб.).
«Журнал здоровья».
Автор: По материалам информагентств
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