Туристов обяжут страховаться минимум на миллион

Минфин РФ предлагает ввести для туристов, выезжающих за рубеж, обязательное медицинское страхование минимум на 1 млн руб.

Такая новация содержится в поправках к закону «О туристической деятельности», опубликованных на сайте министерства. Миллионный лимит позволит обеспечить медицинские и медико-транспортные расходы туристов либо медицинскую эвакуацию (репатриацию) останков в случае смерти застрахованного лица, объясняют авторы поправок; к тому же для въезда в Евросоюз и сейчас требуется страховка на 30000 евро (в переводе на российские дензнаки это более 1 млн руб.).

«Журнал здоровья».