Дальневосточники разговорились за границей

«МегаФон» подвел итоги использования услугами международного роуминга абонентами компании в 2012 году - их объем увеличился в 3-5 раз. Дальний Восток идет в русле общих тенденций.

По итогам 2012 года услугами международного роуминга от «МегаФона» воспользовались более 21 миллиона абонентов, это ровно на треть больше показателей 2011 года. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, как и в целом по стране, количество исходящих звонков, совершенных в роуминге, увеличилось более чем в 2 раза от показателей 2011 года, а количество входящих звонков - более чем в 3 раза. Объем передачи данных достиг рекордных показателей, показав рост более чем в 5 раз. Наиболее популярным направлением для клиентов Дальневосточного «МегаФона», выезжающих за рубеж, остается Китай. В число наиболее востребованных стран вошли также Украина и Турция. Объясняя взрывной рост, пресс-служба компании напоминает, что в рамках перехода на новую тарификацию в 2011 году «МегаФон» снизил стоимость услуг в роуминге в несколько раз: стоимость входящего вызова снизилась более чем в 9 раз, стоимость исходящего звонка в Россию и по стране пребывания снизилась более чем в 5 раз.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.