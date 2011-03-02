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"Улыбку, господа!"
Настал период, когда многие из нас стали понимать всю важность и ответственность организации проведения мероприятий. Модно стало проводить корпоративы, необычные вечеринки (party), организация свадьбы со съемкой полносюжетного фильма. На сегодняшний день в Хабаровске рынок событийных услуг, несмотря на свое недавнее появление, уже стал весьма доходным бизнесом.
В Хабаровске существует множество вариаций на тему развлечений, но событийный рынок, как таковой, еще не сложился. Текущее состояние можно определить как аморфное. В салоне для новобрачных, в фотоателье, фотостудиях, в агентствах мод и во многих других местах вам могут предложить провести мероприятие в комплексе. А это значит, что за определенную сумму вы получите некий комплекс услуг.
Немногие, в том числе и сами шоумены, подозревают о том, что конкурировать нынешнему "интертейменту" приходится не между собой и себе подобным, а с заказчиком. Только заказчик, как прямой конкурент, может подумать: "А не провести ли мне это мероприятие самому?". Да сложного ничего нет, да и страшного тоже.
Дело в том, что купить и надуть шары, поставить цветы может каждый, но для полноценного праздника надо еще пригласить выступающую группу (артистов), хорошо бы ведущего, чтобы не бегать самому от стола к микрофону и обратно.
Таким образом, оказывается, выгоднее переложить организацию мероприятия и все хлопоты на людей, которые делают это за деньги, но находятся "в теме". Такие специалисты обязаны знать, где, как и кого найти, чтобы удовлетворить ваши запросы. Однако большинство агентов просто берут и собирают всех независимо и отдельно работающих людей: флористов, ведущих, музыкантов, актеров. Для некоторых из них проведение вечеринок - побочный бизнес. Часть оговоренной с клиентом оплаты попадает в карман агента. Плюс разница в оговоренной цене на ведущего и ставка, предложенная самому ведущему. Вот так и складывается у большинства этот бизнес.
В итоге большую сумму всегда получает агент. Так, например, средний по городу тариф на услуги клоуна - 3 тыс. руб., но сам артист за выступление получает 1 тыс. рублей. Большинство из агентств не назовет себя никогда агентством полного цикла. У многих даже нет собственного помещения. Так, существует агентство в эфирном пространстве, хорошо еще как зарегистрированное ООО.
Перечень услуг зачастую слепо копируется с московских сайтов. Иногда местные агентства даже не утруждают себя изменением типа услуг и цен. Тарифы начинаются от 3 тыс. руб. за скромную работу на мероприятии одного ведущего, цены на остальные услуги, как правило, зашкаливают.
Есть еще одно новшество - кейтринг. Это ресторанное обслуживание выездных мероприятий. Как правило, такие услуги предоставляются ресторанами или специализированными фирмами. Как профессиональный элемент услуги кейтринга в Хабаровске еще никто не предоставляет. Подобие таких услуг появилось, но цены на них слишком "непрофессиональные". Выставлять цену 50-150 руб. на человека за разовую посуду и ее уборку, как минимум, не серьезно. Вывезти коробку с едой и посудой - еще не означает "профессиональный" кейтринг.
Источник, пожелавший остаться неназванным, рассказал о некоторых ценах на услуги свободных артистов, которые предоставляют только свои программы. Например, один номер стоит не менее 3 тысяч рублей, у кого-то это 5 тысяч рублей. Пригласить на вечер артистов с представлением и музыкальной программой может вам обойтись в 12-18 тыс. руб. Верхний предел никто не устанавливает. Все цены принимаются с согласия сторон. Тарифы на ведущих мероприятий варьируются от 80 рублей на человека и выше, т.е. если в вашем коллективе 50 человек и вы приглашаете ведущего, то заплатите агентам не менее 4000 рублей, ведущему может достаться 2 тысячи из этой суммы.
Украшение шарами тоже разделяется по наполнению этих самых шаров. Приличная фирма укажет разницу в цене: если шар надут воздухом - 10 рублей штука, если гелий - 20 рублей штука. Если вы пожелаете связать сноп из шаров, прибавьте еще процентов 10-15.
"Посмотреть на шоу-номер с танцорами (а мы наблюдали двух девушек с пошитыми своими руками цыганскими костюмами) - 2200 руб., причем было видно, что костюмы шили еще во времена социалистического материализма. Дешевый материал, пластмассовые монисто, неумелый грим. Было чувство, что нас обманули", - рассказал собеседник. По его словам, другое мероприятие его компании агенты "побаловали" парой, танцующей банальный вальс за 3500 рублей. На что стоить обратить внимание при подготовке к мероприятию, так это на исполнителей. Эти услуги, как правило, обойдутся вам от 1500 руб. за номер, при этом вы можете получить приличную музыкальную составляющую вашего события. Отдельного слова заслуживают работники фото- и киноцеха. Расценки здесь уже серьезные. Но и мастера имеются настоящие. На самом деле вам очень понравятся и останутся памятью на долгие годы отличного качества фотографии, сделанные профессиональными фотографами. Это удовольствие обойдется в стоимость от 2 тыс. руб. в час, что, в принципе, не так дорого, если скинуться компанией и получить за дополнительную плату в 500 рублей диск с фотографиями.
При планировании корпоративного мероприятия заказчику нужно не поленится узнать у агентства, кого и за какие деньги ему предложат. Лучше заранее прийти в офис и посмотреть на фотографии, пообщаться с предыдущими клиентами и самое главное - не оставлять организацию торжества на последний момент.
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